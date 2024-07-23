Мобилизация – многодетного мужчину четыре раза задерживали полиция и ТЦК

Задержание мужчины работниками ТЦК. Фото: sud.ua

Тема "усердия" сотрудников отдельных ТЦК в выполнении мобилизационных задач систематически освещается в СМИ преимущественно в негативном контексте. В этот раз стала известна ситуация с Подольским районным ТЦК в Киеве, куда неоднократно после задержания увозили многодетного отца с соответствующей отсрочкой.

Свою историю рассказал адвокат Николай Мотрук для Цензор.нет.

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Адвокат говорит, что на собственном опыте взаимоотношений с ТЦК Подольского района Киева убедился в правовом статусе многодетного отца, который имеет законное право на отсрочку.

Николай Мотрук — отец трех несовершеннолетних детей, которые находятся на его иждивении. Мужчина предоставил все необходимые подтверждающие документы сотрудникам ТЦК. По его словам, никаких замечаний как по поводу формы, так и содержания таких документов в момент их принятия не было высказано.

Однако прав и гарантий военнообязанных и удостоверяющих их бумаг словно не было. 11.01.2024 решением Подольского районного в г. Киеве ТЦК и СП мужчины объявлены в розыск.

"Об этой новости я узнал 20.01.2024, когда благородные сотрудники Национальной полиции со свойственной им любезностью конвоировали меня в соответствующее подразделение ТЦК", — рассказывает адвокат.

Для того чтобы предотвратить повторение этого прецедента в будущем, 05.02.2024 юрист прошел ВЛК, а уже 08.02.2024 получил решение ТЦК Подольского района города Киева об отсрочке как отец, который имеет на содержание трех несовершеннолетних детей.

"Дежавю подкралось через 12 дней, то есть 20.02.2024 когда новый коллектив сотрудников национальной полиции сопровождал меня по знакомому маршруту в ТЦК Подольского района города Киева. Как выяснилось, находящееся в розыске клеймо лица было якобы снято, но с какого-то мистического причины снова появилось в информационной базе "Оберіг". Именно такие объяснения предоставил работник ТЦК, реагируя на мое эмоциональное состояние и высказывание", — говорит адвокат.

Позже, 18.05.2024, Николай Мотрук обновил личные данные в "Резерв+" и оказалось, что он третий раз был объявлен в розыск.

"И снова по протоптанной тропинке к уже родным казенным кабинетам. 25.05.2024 я прибыл самостоятельно в Подольский районный в г. Киеве ТЦК и СП и подал заявление на отсрочку, которая до сих пор не рассмотрена. Некоторые вкрапления разнообразия в обыденном процессе задержаний7 имели место". 2024 во время четвертого моего задержания, как находящегося в розыске лица. В этот раз дебютировали сотрудники Шевченковского районного в г. Киеве ТЦК и СП. 23.07.2024 в очередной раз планирую посетить ТЦК Подольского района города Киева", — завершил свою историю адвокат.

Напомним, в Украине продолжается мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины. При этом территориальные центры комплектования и социальной поддержки часто отказывают в отсрочке военнообязанным, работающим в сфере образования и имеющим право на такую отсрочку.

Ранее юрист объяснил, как научному работнику высшего образования получить отсрочку, если он не обновил данные в ТЦК и не имеет военно-учетного документа. Право на отсрочку будет тогда, когда будет оформлена справка о занимаемой должности по основному месту работы.

Также мы информировали, где получить документы о погибших родственниках для оформления отсрочки.