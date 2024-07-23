Як отримати відстрочку науковому співробітнику, якщо він не оновив дані — пояснення юриста

Засідання Вченої ради університету. Ілюстративне фото: karazin.ua

Юрист пояснив, як науковому працівнику закладу вищої освіти отримати відстрочку, якщо він не оновив дані в ТЦК та не має військово-облікового документу. Право на відстрочку буде тоді, коли буде оформлена довідка про займану посаду за основним місцем роботи.

Про це розповів Владислав Дерій на порталі uristy.ua у вівторок, 23 липня.

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За словами юриста, після працевлаштування до ЗВО на посаду наукового або науково-педагогічного працівника чоловік може звернутись до ТЦК та оформити собі належний військово-обліковий документ та відстрочку.

Право на відстрочку буде тоді, коли буде оформлена довідка про займану посаду за основним місцем роботи, де буде вказана розмір частки ставки під час оплати праці не менше 0,75.

Згідно з постановою Кабміну 560 для оформлення відстрочки потрібно підготувати:

1.Заяву про відстрочку (Додаток 4 до Постанови КМУ № 560)

2. Довідку закладу освіти про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці.

3. Диплом про науковий ступінь.

4. Військово-обліковий документ.

"В майбутньому відстрочку можна буде оформити через електронний кабінет військовозобов'язаного, але поки що такої опції немає", — каже юрист.

На адресу ТЦК, де особа стоїть на обліку, потрібно відправити поштою цінним листом з описом вкладеного копії документів про відстрочку.

"Зберігайте квитанцію та опис вкладеного. Щоб у разі неправомірних дій зі сторони ТЦК у Вас були докази подачі документів про відстрочку", — наголосив юрист.

Коли до ТЦК особа звертається особисто, обов'язково додатково треба зареєструвати заяву про відстрочку — для цього її необхідно подати у двох екземлярах. На другому екземлярі ТЦК має проставити відмітку про те, що вони отримали від людини заяву: печатку/підпис та дату прийому. Екземляр треба залишити в себе, як доказ подачі документів про відстрочку, каже юрист.

Порядок отримання відстрочки

За наявності підстав для одержання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період військовозобов’язані (крім заброньованих) особисто подають на ім’я голови комісії районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу заяву за формою, визначеною у додатку 4, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку. Заява військовозобов’язаного підлягає обов’язковій реєстрації.

Далі спеціальна комісія вивчає отримані заяву та документи, оцінює законність підстав для надання відстрочки. Комісія зобов’язана розглянути заяву та документи протягом семи днів з дати надходження.

На підставі розгляду отриманих документів комісія ухвалює рішення про надання або відмову у наданні відстрочки. Рішення комісії оформляється протоколом.

Про прийняте комісією рішення повідомляється засобами телефонного, електронного зв’язку або поштою заявнику не пізніше ніж на наступний день після ухвалення такого рішення.

У разі позитивного рішення військовозобов’язаному надається довідка із зазначенням строку відстрочки за формою, визначеною у додатку 6. У разі відмови у наданні відстрочки військовозобов’язаному повідомляють письмово із зазначенням причин відмови за формою, визначеною у додатку 7. Таке рішення може бути оскаржене у судовому порядку. У такому разі особа підлягає призову на військову службу під час мобілізації, направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби.

До ухвалення комісією рішення військовозобов’язаний не підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

"Отже, заява про відстрочку підлягає обов'язковій реєстрації та під час розгляду заяви про відстрочку Вас не повинні направляти на ВЛК, але якщо Ви не маєте належного військово-облікового документа, то Вас можуть спочатку зобов'язати пройти ВЛК. В будь-якому випадку Ви не підлягаєте мобілізації, тому в разі вручення мобілізаційного розпорядження — вимагайте Акт відмови, де вкажете, що маєте право на відстрочку, яким Вам не дали скористатися", — радить юрист.

Нагадаємо, в Україні продовжується мобілізація до лав Збройних сил України. При цьому територіальні центри комплектування та соціальної підтримки часто відмовляють у відстрочці військовозобов'язаним, які працюють у сфері освіти і мають право на таку відстрочку.

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