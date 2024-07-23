Как получить отсрочку научному сотруднику, если он не обновил данные, — объяснение юриста

Заседание Ученого совета университета. Иллюстративное фото: karazin.ua

Юрист объяснил, как научному работнику высшего образования получить отсрочку, если он не обновил данные в ТЦК и не имеет военно-учетного документа. Право на отсрочку будет тогда, когда будет оформлена справка о занимаемой должности по основному месту работы.

Об этом рассказал Владислав Дерий на портале uristy.ua во вторник, 23 июля.

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По словам юриста, после трудоустройства в ЗВО на должность научного или научно-педагогического работника мужчина может обратиться в ТЦК и оформить себе надлежащий военно-учетный документ и отсрочку.

Право на отсрочку будет тогда, когда будет оформлена справка о занимаемой должности по основному месту работы, где будет указан размер доли ставки при оплате труда не менее 0,75.

Согласно постановлению Кабмина 560 для оформления отсрочки нужно подготовить:

1.Заявление об отсрочке ( Приложение 4 к Постановлению КМУ № 560)

2. Справку учебного заведения о занимаемой должности по основному месту работы и размере доли ставки при оплате труда.

3. Диплом о научной степени.

4. Военно-учетный документ.

"В будущем отсрочку можно будет оформить через электронный кабинет военнообязанного, но пока такой опции нет", — говорит юрист.

В адрес ТЦК, где лицо состоит на учете, нужно отправить по почте ценным письмом с описанием вложенной копии документов об отсрочке.

"Сохраняйте квитанцию и описание вложенного. Чтобы в случае неправомерных действий со стороны ТЦК у Вас были доказательства подачи документов об отсрочке", — подчеркнул юрист.

Когда в ТЦК лицо обращается лично, обязательно дополнительно нужно зарегистрировать заявление об отсрочке — для этого его необходимо подать в двух экземлярах. На втором экземпляре ТЦК должна проставить отметку, что они получили от человека заявление: печать/подпись и дату приема. Экземляр нужно оставить у себя как доказательство подачи документов об отсрочке, говорит юрист.

Порядок получения отсрочки

При наличии оснований получения отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период военнообязанные (кроме забронированных) лично подают на имя председателя комиссии районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки или его отдела заявление по форме, определенной в приложении 4, к которой прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку. Заявление военнообязанного подлежит обязательной регистрации.

Далее специальная комиссия изучает полученные заявления и документы, оценивает законность оснований для предоставления отсрочки. Комиссия обязана рассмотреть заявление и документы в течение семи дней со дня поступления.

На основании рассмотрения полученных документов комиссия принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки. Решение комиссии оформляется протоколом.

О принятом комиссией решении сообщается средствами телефонной, электронной связи или почтой заявителю не позднее чем на следующий день после принятия такого решения.

В случае положительного решения военнообязанному предоставляется справка с указанием срока отсрочки по форме, определенной в приложении 6. В случае отказа в предоставлении отсрочки военнообязанному сообщают в письменном виде с указанием причин отказа по форме , определенной в приложении 7. Такое решение может быть обжаловано в судебном порядке. В таком случае лицо подлежит призыву на военную службу во время мобилизации, направляется на медицинское освидетельствование для определения пригодности к военной службе.

До принятия комиссией решение военнообязанный не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации.

"Итак, заявление об отсрочке подлежит обязательной регистрации и при рассмотрении заявления об отсрочке Вас не должны направлять на ВЛК, но если у Вас нет надлежащего военно-учетного документа, то Вас могут сначала обязать пройти ВЛК. В любом случае Вы не подлежите мобилизации, поэтому в случае вручения мобилизационного распоряжения требуйте Акт отказа, где укажете, что имеете право на отсрочку, которым Вам не дали воспользоваться", — советует юрист.

Напомним, в Украине продолжается мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины. При этом территориальные центры комплектования и социальной поддержки часто отказывают в отсрочке военнообязанным, работающим в сфере образования и имеющим право на такую отсрочку.

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