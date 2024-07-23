Мобілізація — багатодітного чоловіка чотири рази затримували поліція і ТЦК

Затримання чоловіка працівниками ТЦК. Фото: sud.ua

Тема "старанності" співробітників окремих ТЦК у виконанні мобілізаційних завдань систематично висвітлюється у ЗМІ переважно у негативному контексті. Цього разу стала відома ситуація з Подільським районним ТЦК в Києві, куди неодноразово після затримання відвозили багатодітного батька з відповідною відстрочкою.

Свою історію розповів адвокат Микола Мотрук для Цензор.нет.

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Адвокат каже, що на власному досвіді взаємовідносин із ТЦК Подільського району міста Києва переконався у правовому статусі багатодітного батька, який має законне право на відстрочку.

Микола Мотрук — батько трьох неповнолітніх дітей, які перебувають на його утриманні. Чоловік надав всі необхідні підтверджувальні документи співробітникам ТЦК. За його словами, жодних зауважень як щодо форми, так і змісту таких документів у момент їх прийняття не було висловлено.

Однак, прав та гарантій військовозобов’язаних і паперів, що їх посвідчують, наче не було. 11.01.2024 рішенням Подільського районного у м. Києві ТЦК та СП чоловіка оголошено в розшук.

"Про цю новину я дізнався 20.01.2024, коли шляхетні співробітники Національної поліції з властивою їм люб’язністю конвоювали мене у відповідний підрозділ ТЦК", — розповідає адвокат.

Для того щоб запобігти повторенню цього прецеденту в майбутньому, 05.02.2024 юрист пройшов ВЛК, а вже 08.02.2024 отримав рішення ТЦК Подільського району міста Києва про відстрочку як батько, який має на утримання трьох неповнолітніх дітей.

"Дежавю підкралося через 12 днів, тобто 20.02.2024 коли новий колектив співробітників національної поліції супроводив мене за знайомим маршрутом до ТЦК Подільського району міста Києва. Як з’ясувалося, тавро особи, що перебуває в розшуку, було нібито знято, але з якоїсь містичної причини знову з’явилося в інформаційні базі "Оберіг". Саме такі пояснення надав працівник ТЦК, реагуючи на мій емоційний стан і висловлювання", — каже адвокат.

Пізніше, 18.05.2024, Микола Мотрук оновив особисті дані в "Резерв +" і виявилося, що він третє був оголошений у розшук.

"І знову по протоптаній стежині до вже рідних казенних кабінетів. 25.05.2024 я прибув самостійно до Подільського районного у м. Києві ТЦК та СП і подав заяву на відстрочку, яка досі не розглянута. Деякі вкраплення різноманіття у буденному процесі затримань мали місце 22.07.2024 під час четвертого мого затримання, як особи, що перебуває в розшуку. Цього разу дебютували співробітники Шевченківського районного у м. Києві ТЦК та СП. 23.07.2024 вчергове планую відвідати ТЦК Подільського району міста Києва", — завершив свою історію адвокат.

Нагадаємо, в Україні продовжується мобілізація до лав Збройних сил України. При цьому територіальні центри комплектування та соціальної підтримки часто відмовляють у відстрочці військовозобов'язаним, які працюють у сфері освіти і мають право на таку відстрочку.

Раніше юрист пояснив, як науковому працівнику закладу вищої освіти отримати відстрочку, якщо він не оновив дані в ТЦК та не має військово-облікового документа. Право на відстрочку буде тоді, коли буде оформлена довідка про займану посаду за основним місцем роботи.

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