Нападение на работника ТЦК в Ивано-Франковске - дело передано в суд

Сотрудник ТЦК СП выписывает повестку военнообязанному. Иллюстративное фото: vn.20minut.ua

В марте житель Ивано-Франковской области напал на работника ТЦК и СП. Прокуратура завершила досудебное расследование и направила дело в суд.

Об этом сообщила Ивано-Франковская областная прокуратура в четверг, 4 июля.

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Нападение на работника ТЦК в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске на одном из блокпостов военнослужащий, исполняющий обязанности работника ТЦК, после остановки маршрутного автобуса для информирования военнообязанных граждан о мобилизационных мероприятиях во время военного положения, вошел в салон автобуса.

Пассажир вступил в словесный конфликт с военнослужащим и нанес ему удары по голове. 56-летний житель Надворнянского района нанес телесные повреждения средней тяжести работнику городского ТЦК и СП, исполнявшему общественный долг в связи со своей служебной деятельностью.

Мужчине грозит лишение свободы сроком от трех до пяти лет согласно действующему законодательству.

Напомним, во Львовской области на работника территориального центра комплектования и социальной поддержки, который в 2022 году получил ранение на фронте, было совершено нападение. Военному нанесли тяжелую травму ударом по голове.

Ранее в поселке Шацк Волынской области военнообязанный гражданин напал на офицера территориального центра комплектования и соцподдержки. Из-за этого в полиции возбудили в отношении нападающего уголовное дело.