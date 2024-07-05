Напад на працівника ТЦК в Івано-Франківську — справу передано до суду

Співробітник ТЦК СП виписує повістку військовозобов'язаному. Ілюстративне фото: vn.20minut.ua

У березні житель Івано-Франківщини напав на працівника ТЦК та СП. Прокуратура завершила досудове розслідування та скерувала справу до суду.

Про це повідомила Івано-Франківська обласна прокуратура у четвер, 4 липня.

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Напад на працівника ТЦК в Івано-Франківську

В Івано-Франківську на одному з блокпостів військовослужбовець, виконуючи обов’язки працівника ТЦК, після зупинки маршрутного автобуса для інформування військовозобов’язаних громадян про мобілізаційні заходи під час воєнного стану, увійшов до салону автобуса.

Пасажир вступив у словесний конфлікт з військовослужбовцем і наніс йому удари по голові. 56-річний житель Надвірнянського району наніс тілесні ушкодження середньої важкості працівникові міського ТЦК та СП, який виконував громадський обов'язок у зв'язку зі своєю службовою діяльністю.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років згідно з чинним законодавством.

Нагадаємо, на Львівщині на працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який у 2022 році отримав поранення на фронті, було здійснено напад. Військовому завдали важкої травми ударом по голові.

Раніше у селищі Шацьк Волинської області військовозобов’язаний громадянин напав на офіцера територіального центру комплектування та соцпідтримки. Через це в поліції відкрили на нападника кримінальну справу.