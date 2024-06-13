Во Львове мужчина отказался от мобилизации и получил судебный приговор

Прошел ВЛК и отказался от мобилизации — во Львове суд вынес приговор мужчине
Во Львове мужчина получил приговор, поскольку отказался от мобилизации. Он свою вину признал.
Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на Шевченковский райсуд Львова.
Мужчина не согласился с заключением ВЛК
По материалам дела, в 2023 году мужчина получил повестку и прошел военно-врачебную комиссию, однако не прибыл в ТЦК для отправки в воинскую часть.
В ходе следствия он подчеркнул, что отказался получать боевую повестку, поскольку не признает результаты ВЛК, которая признала его годным к службе.
"К месту призыва он так и не прибыл" , — говорится в материалах дела.
В суде мужчина свою вину признал. Он также заявил, что не желает служить в ВСУ, не волонтерит и не помогает армии.
Суд признал его виновным по ст. 336 УК (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации) и назначил три года лишения свободы. Приговор еще можно оспорить.
Ранее во Львовской области мужчину тоже заключили в тюрьму за отказ от мобилизации после получения боевой повестки. Он свою вину признал.
А Криничанский райсуд Днепропетровской области приговорил военнообязанного мужчину к году испытательного срока . Он получил повестку и написал заявление об отказе от мобилизации.
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