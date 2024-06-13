Во Львове мужчина отказался от мобилизации и получил судебный приговор

Сотрудники ТЦК выписывают повестку. Фото: Focus.ua

Во Львове мужчина получил приговор, поскольку отказался от мобилизации. Он свою вину признал.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на Шевченковский райсуд Львова.

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По материалам дела, в 2023 году мужчина получил повестку и прошел военно-врачебную комиссию, однако не прибыл в ТЦК для отправки в воинскую часть.

В ходе следствия он подчеркнул, что отказался получать боевую повестку, поскольку не признает результаты ВЛК, которая признала его годным к службе.

"К месту призыва он так и не прибыл" , — говорится в материалах дела.

В суде мужчина свою вину признал. Он также заявил, что не желает служить в ВСУ, не волонтерит и не помогает армии.

Суд признал его виновным по ст. 336 УК (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации) и назначил три года лишения свободы. Приговор еще можно оспорить.

Ранее во Львовской области мужчину тоже заключили в тюрьму за отказ от мобилизации после получения боевой повестки. Он свою вину признал.

А Криничанский райсуд Днепропетровской области приговорил военнообязанного мужчину к году испытательного срока . Он получил повестку и написал заявление об отказе от мобилизации.