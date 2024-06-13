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Пройшов ВЛК і відмовився від мобілізації — у Львові суд виніс вирок чоловіку

13 червня 2024 13:12
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
У Львові чоловік відмовився від мобілізації і отримав судовий вирок
Працівники ТЦК виписують повістку. Фото: Focus.ua
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У Львові чоловік отримав вирок суду, оскільки відмовився від мобілізації. Він свою провину визнав. 

Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на Шевченківський районний суд Львова.

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За матеріалами справи, у 2023 році чоловік отримав повістку і пройшов військово-лікарську комісію, проте не прибув до ТЦК для відправки у військову частину.

Під час слідства він наголосив, що відмовився отримувати бойову повістку, оскільки не визнає результатів ВЛК, яка визнала його придатним до служби.

"До місця призову він так і не прибув", — йдеться у матеріалах справи.

У суді чоловік свою провину визнав. Він також заявив, що не бажає служити в ЗСУ, не волонтерить і не допомагає армії.

Суд визнав його винним за ст. 336 ККУ (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) та призначив три роки позбавлення волі. Вирок ще можна оскаржити.

Раніше у Львівській області чоловіка теж ув'язнили за відмову від мобілізації після отримання бойової повістки. Він свою провину визнав.

А Криничанський райсуд Дніпропетровської області засудив військовозобов'язаного чоловіка до року іспитового терміну. Він отримав повістку і водночас написав заяву про відмову від мобілізації.

суд
ТЦК та СП
ухилянти
мобілізація
армія
військовий облік

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