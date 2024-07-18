Принудительная доставка водителей в ТЦК — что изменилось с 16 июля

Работник ТЦК проверяет документы у военнообязанного. Фото: скриншот с видео

В Украине с 16 июля полицейские по запросу начальника территориального центра комплектования должны принудительно доставлять водителей, которые не обновили военно-учетные данные. Вследствие этого военнообязанные могут находиться в розыске.

Об этом сообщает Today.

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Принудительная доставка водителей в ТЦК

Военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет имели два месяца для обновления военно-учетных данных. В Минобороны сообщали, что по состоянию на 15 июля это сделали более 4 миллионов украинцев.

В то же время член комитета Верховной Рады по регламенту, депутатской этике и организации работы ВР Олег Синютка говорит, что примерно 6-7 млн украинцев просто не успели обновить свои данные в ТЦК. Он считает, что должен быть принят законопроект, предусматривающий продление сроков обновления данных. Однако документ не был рассмотрен.

Вследствие этого полиция должна доставлять в ТЦК для обновления военно-учетных граждан, которые нарушают правила мобилизации и воинского учета. Однако сначала для этого ТЦК должны направить по почте военнообязанному письмо-требование об обновлении военно-учетных данных. Их будут присылать на известные адреса украинцев, даже если они там уже не проживают. Письмо-требование будет считаться врученным даже со дня проставления отметки о невозможности вручения

После этого начальник ТЦК должен подать письменное обращение в полицию о принудительной доставке гражданина для обновления его персональных данных, который нарушает правила мобилизации. Это означает, что уклонистов можно будет идентифицировать через различные базы данных, включая возможность проверки при остановке автомобиля, например, за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, военнообязанных, несвоевременно обновивших данные, будет ждать административная ответственность и наказание в виде штрафа от 17 000 до 22 500 гривен. Если же нарушитель не работает, то штраф могут взыскать с его банковского счета или решить этот вопрос с помощью суда.

Также в Министерстве обороны Украины сообщили, что обновить данные в приложении "Резерв+" военнообязанные смогут и после 16 июля.