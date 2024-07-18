Примусова доставка водіїв до ТЦК — що змінилось з 16 липня

Працівник ТЦК перевіряє документи у військовозобов'язаного. Фото: скриншот з відео

В Україні з 16 липня поліцейські на запит начальника територіального центру комплектування повинні примусово доставляти водіїв, які не оновили військово-облікові дані. Внаслідок цього військовозобов'язані можуть перебувати в розшуку.

Про це повідомляє Today.

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Примусове доставлення водіїв до ТЦК

Військовозобов'язані віком від 18 до 60 років мали два місяці для оновлення військово-облікових даних. У Міноборони повідомляли, що станом на 15 липня це зробили понад 4 мільйони українців.

Водночас член комітету Верховної Ради з регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Олег Синютка каже, що приблизно 6-7 млн українців просто не встигли оновити свої дані в ТЦК. Він вважає, що повинен бути прийнятий законопроєкт, який передбачає продовження термінів оновлення даних. Однак документ не розглянули.

Внаслідок цього поліція має доставляти до ТЦК для поновлення військово-облікових громадян, які порушують правила мобілізації та військового обліку. Однак спочатку для цього ТЦК повинні направити поштою військовозобов'язаному лист-вимогу про оновлення військово-облікових даних. Їх надсилатимуть на відомі адреси українців, навіть якщо вони там вже не проживають. Лист-вимога буде вважатися врученим навіть з дня проставлення позначки про неможливості вручення

Після цього начальник ТЦК повинен подати письмове звернення до поліції щодо примусової доставки громадянина для оновлення його персональних даних, який порушує правила мобілізації. Це означає, що ухилянтів можна буде ідентифікувати через різні бази даних, включаючи можливість перевірки при зупинці автомобіля, наприклад, за порушення правил дорожнього руху.

Нагадаємо, на військовозобов'язаних, які несвоєчасно оновили дані, чекатиме адміністративна відповідальність і покарання у вигляді штрафу від 17 000 до 22 500 гривень. Якщо ж порушник не працює, то штраф можуть стягнути з його банківського рахунку або ж вирішити це питання за допомогою суду.

Також у Міністерстві оборони України повідомили, що оновити дані у додатку "Резерв+" військовозобов'язані зможуть і після 16 липня.