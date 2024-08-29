Вправе ли работники ТЦК применять оружие — Поцелуйко сделал заявление

Работники ТЦК силой задерживают мужчину. Иллюстративное фото: скриншот

Бывший советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко прокомментировал применение оружия работниками ТЦК СП. По его словам, военком может применить оружие, но только по отдельному суровому условию.

Об этом экс-чиновник заявил в прямом эфире телеканала "Киев" в четверг, 29 августа.

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Когда работник ТЦК может применить оружие

По его словам, согласно законодательству, военный в случае нападения на него с применением оружия или техники может физической силой унимать конфликт, а если нет — применить оружие.

"В чем здесь резонанс — я не знаю. В то же время, я не думаю, что люди, которые во время войны уклоняются от своих конституционных обязанностей, могут совершать преступления в отношении военнослужащих, которые прекращают их противоправные действия", — комментирует экс-чиновник.

Что предшествовало

Напомним, что 27 августа в Луцке неизвестный открыл огонь из оружия по военнослужащим, которые несли службу на посту ТЦК. Во время перестрелки был ранен 55-летний военный, он госпитализирован.

В то же время 28 августа всем работникам ТЦК разрешили в случае угрозы жизни открывать огонь на поражение.