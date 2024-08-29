Чи мають право працівники ТЦК застосовувати зброю — Поцелуйко зробив заяву

Працівники ТЦК силоміць затримують чоловіка. Ілюстративне фото: скриншот

Колишній радник міністра внутрішніх справ України Валерій Поцелуйко прокоментував застосування зброї працівниками ТЦК СП. За його словами, військком може застосувати зброю, але тільки за окремою суворою умовою.

Про це експосадовець заявив в прямому етері телеканалу "Київ" у четвер, 29 серпня.

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Коли працівник ТЦК може застосувати зброю

За його словами, згідно з законодавством, військовик у разі нападу на нього з застосуванням зброї чи техніки може фізичною силою вгамовувати конфлікт, а якщо ні — застосувати зброю.

"В чому тут резонанс — я не знаю. Водночас я не думаю, що люди які під час війни ухиляються від своїх конституційних обов’язків, можуть вчиняти злочини стосовно військовослужбовців, які припиняють їхні протиправні дії", — коментує ексчиновник.

Що передувало

Нагадаємо, що 27 серпня у Луцьку невідомий відкрив вогонь зі зброї по військовослужбовцях, які несли службу на посту ТЦК. Під час перестрілки було поранено 55-річного військового, його ушпиталено.

Водночас 28 серпня всім працівникам ТЦК дозволили у випадку загрози життю, відкривати вогонь на ураження.