В Житомирской области работник ТЦК предстанет перед судом при содействии в уклонении от призыва

Заседание суда. Иллюстративное фото: Апелляционный суд Винницы

В Житомирской области завершено досудебное расследование в отношении 38-летнего жителя Коростеня, подозреваемого в получении взятки за "посреднические услуги" по исключению одного из местных жителей из военного учета. Мужчине грозит до пяти лет заключения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Житомирской области в среду, 21 августа.

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Помогал уклонисту

По информации следствия, подозреваемый, работавший водителем в Региональном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (РТЦК), в мае 2024 года намекнул знакомому на возможность влияния на проверку статуса военнообязанных через специализированную информационную систему. После этого знакомый попросил его проверить данные по одному из своих друзей, предоставив фото военно-учетных документов.

Подозреваемый заявил, что нашел в системе информацию о том, что мужчина уклоняется от военной службы и находится в розыске. Он предложил помочь удалить эти данные из базы "Оберег" и внести изменения в военные документы, чтобы исключить его из учета. Стоимость такой услуги составляла 1000 долларов США.

В начале июня подозреваемый встретился с клиентом, получил от него военный билет и 500 долларов как первоначальный платеж. На следующий день он показал документ с внесенными отметками и получил оставшуюся сумму.

Досудебное расследование завершено, и дело передано в суд под надзором Житомирской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

Подозреваемый обвиняется в злоупотреблении влиянием. Ему грозит штраф от 2000 до 5500 тысяч рублей или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.