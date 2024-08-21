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Працівник ТЦК за допомогу ухилянту постане перед судом — яке покарання йому загрожує

21 серпня 2024 22:33
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
На Житомирщині працівник ТЦК постане перед судом за сприяння в ухиленні від призову
Засідання суду. Ілюстративне фото: Апеляційний суд Вінниці
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У Житомирській області завершено досудове розслідування щодо 38-річного жителя Коростеня, якого підозрюють у отриманні хабаря за "посередницькі послуги" з виключення одного з місцевих мешканців з військового обліку. Чоловіку загрожує до п'яти років ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба поліції Житомирської області у середу, 21 серпня.

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Допомагав ухилянту

За інформацією слідства, підозрюваний, який працював водієм у Регіональному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (РТЦК), у травні 2024 року натякнув знайомому на можливість впливу на перевірку статусу військовозобов'язаних через спеціалізовану інформаційну систему. Після цього знайомий попросив його перевірити дані щодо одного зі своїх друзів, надавши фото військово-облікових документів.

Підозрюваний заявив, що знайшов у системі інформацію про те, що чоловік ухиляється від військової служби та перебуває у розшуку. Він запропонував допомогти видалити ці дані з бази "Оберіг" і внести зміни у військові документи, щоб виключити його з обліку. Вартість такої послуги була 1000 доларів США.

На початку червня підозрюваний зустрівся з клієнтом, отримав від нього військовий квиток та 500 доларів, як початковий платіж. Наступного дня він показав документ із внесеними відмітками і отримав решту суми.

Наразі досудове розслідування завершено, і справа передана до суду під наглядом Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Підозрюваного звинувачують за зловживання впливом. Йому загрожує штраф від 2000 до 5500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

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