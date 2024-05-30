Повестки по почте — в ТЦК объяснили их законность

Повестка в почтовом ящике. Фото из открытых источников

После завершения срока обновления данных, определенного в законе о мобилизации, может начаться рассылка повесток по почте. Они будут считаться врученными даже без подписи получателя.

Об этом в интервью изданию Telegraf объяснил спикер Полтавского областного ТЦК и СП майора Роман Истомин.

Читайте также:

Когда повестки начнут рассылать по почте

После 16 июля, то есть по истечении срока обновления данных военнообязанных, повестки могут начать отправлять по почте.

"При этом день явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее 14-го дня со дня отправки повестки средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении", — подчеркнул спикер Полтавского ОТЦК и СП.

Являются ли повестки, отправленные по почте, законными

По словам Романа Истомина, подобные повестки не требуют подписи получателя.

Подтверждением врученного является либо штамп о получении повестки адресатом, либо отметка об отказе в получении, проставленная в почтовом отделении.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали, куда можно обратиться после получения повестки, кроме ТЦК.

Кроме того, мы объясняли, законно ли вручать повестку через почтовый ящик без подписи получателя.

Также Новини.LIVE информировали, будут ли граждане получать электронные повестки или будут действительны только в бумажном виде.