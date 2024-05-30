Повістки поштою — у ТЦК пояснили їхню законність

Повістка у поштовій скриньці. Фото з відкритих джерел

Після завершення терміну оновлення даних, визначеного у законі про мобілізацію, може розпочатися розсилання повісток поштою. Вони вважатимуться врученими навіть без підпису отримувача.

Про це в інтерв’ю виданню Telegraf пояснив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майора Роман Істомін.

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Коли повістки почнуть розсилати поштою

Після 16 липня, тобто після завершення терміну оновлення даних військовозобов’язаних, повістки можуть розпочати надсилати поштою.

"При цьому день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення", — наголосив речник Полтавського ОТЦК та СП.

Чи є повістки, відправлені поштою, законними

За словами Романа Істоміна, такі повістки не вимагають підпису отримувача.

Підтвердженням врученого є або штамп про отримання повістки адресатом, або відмітка про відмову у отриманні, проставлена у поштовому відділенні.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали, куди можна звернутися після отримання повістки, окрім ТЦК.

Крім того, ми пояснювали, чи законно вручати повістку через поштову скриньку без підпису отримувача.

Також Новини.LIVE інформували, чи будуть громадяни отримувати електронні повістки, чи повістки будуть дійсними тільки у паперовому вигляді.