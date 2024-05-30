Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Повістки поштою — у ТЦК пояснили їхню законність arrow

Повістки поштою — у ТЦК пояснили їхню законність

30 травня 2024 20:28
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор
Повістки поштою — у ТЦК пояснили їхню законність
Повістка у поштовій скриньці. Фото з відкритих джерел
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

Після завершення терміну оновлення даних, визначеного у законі про мобілізацію, може розпочатися розсилання повісток поштою. Вони вважатимуться врученими навіть без підпису отримувача.

Про це в інтерв’ю виданню Telegraf пояснив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майора Роман Істомін.

Читайте також:

Коли повістки почнуть розсилати поштою

Після 16 липня, тобто після завершення терміну оновлення даних військовозобов’язаних, повістки можуть розпочати надсилати поштою.

"При цьому день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення", — наголосив речник Полтавського ОТЦК та СП.

Чи є повістки, відправлені поштою, законними

За словами Романа Істоміна, такі повістки не вимагають підпису отримувача.

Підтвердженням врученого є або штамп про отримання повістки адресатом, або відмітка про відмову у отриманні, проставлена у поштовому відділенні.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали, куди можна звернутися після отримання повістки, окрім ТЦК. 

Крім того, ми пояснювали, чи законно вручати повістку через поштову скриньку без підпису отримувача.

Також Новини.LIVE інформували, чи будуть громадяни отримувати електронні повістки, чи повістки будуть дійсними тільки у паперовому вигляді.

ТЦК та СП
пошта
мобілізація
війна в Україні
повістки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

28 травня 2024

04:33 Пилова буря знову накриє Україну — коли та яким областям загрожує явище