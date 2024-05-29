У Раді зареєстрували законопроєкт про продовження терміну оновлення даних для військовозобов'язаних

Верховна Рада України. Фото: verkhovna.rada

У Верховній Раді України у середу, 29 травня, зареєстрували законопроєкт про продовження терміну оновлення даних для військовозобов'язаних. Його пропонують продовжити до 150 днів.

Про це йдеться в картці законопроєкту.

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Картка законопроєкту. Фото: скриншот

Ініціаторами законопроєкту про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" щодо продовження строку оновлення військово-облікових даних є народні депутати дев'ятого скликання, зокрема:

Ар'єв Володимир Ігорович;

Величкович Микола Романович;

Бондар Михайло Леонтійович;

Никорак Ірина Петрівна;

Фріз Ірина Василівна;

Гончаренко Олексій Олексійович та інші.

Раніше нардеп Володимир Ар’єв заявив, що мобільний застосунок "Резерв +" виявився неготовим для повноцінної роботи з оновлення такого масиву даних. Тож депутати будуть реєструвати законопроєкт про продовження термін оновлення даних на 90 днів.

Водночас народний депутат Федір Веніславський назвав таку ініціативу піар-ходом. За його словами, наразі немає підстав вважати, що вже наявні способи не дозволяють оновити дані.