В Раде зарегистрировали законопроект о продлении срока обновления данных для военнообязанных

В Раде зарегистрировали законопроект о продлении срока обновления данных в ТЦК — детали
В Верховной Раде Украины в среду, 29 мая, зарегистрировали законопроект о продлении срока обновления данных для военнообязанных. Его предлагают продлить до 150 дней.
Об этом говорится в карточке законопроекта.
Продление срока обновления данных для военнообязанных
Инициаторами законопроекта о внесении изменений в Заключительные и переходные положения Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" о продлении срока обновления военно-учетных данных являются народные депутаты девятого созыва, в частности:
- Арьев Владимир Игоревич;
- Величкович Николай Романович;
- Бондарь Михаил Леонтьевич;
- Никорак Ирина Петровна;
- Фриз Ирина Васильевна;
- Гончаренко Алексей Алексеевич и другие.
Ранее нардеп Владимир Арьев заявил, что мобильное приложение "Резерв+" оказалось неготовым для полноценной работы по обновлению такого массива данных. Поэтому депутаты будут регистрировать законопроект о продлении срока обновления данных на 90 дней.
В то же время народный депутат Федор Вениславский назвал такую инициативу пиар-ходом. По его словам, нет оснований считать, что уже имеющиеся способы не позволяют обновить данные.
Читайте Новини.LIVE!