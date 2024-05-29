В Раде зарегистрировали законопроект о продлении срока обновления данных для военнообязанных

Верховная Рада Украины. Фото: verkhovna.rada

В Верховной Раде Украины в среду, 29 мая, зарегистрировали законопроект о продлении срока обновления данных для военнообязанных. Его предлагают продлить до 150 дней.

Об этом говорится в карточке законопроекта.

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Карта законопроекта. Фото: скриншот

Инициаторами законопроекта о внесении изменений в Заключительные и переходные положения Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" о продлении срока обновления военно-учетных данных являются народные депутаты девятого созыва, в частности:

Арьев Владимир Игоревич;

Величкович Николай Романович;

Бондарь Михаил Леонтьевич;

Никорак Ирина Петровна;

Фриз Ирина Васильевна;

Гончаренко Алексей Алексеевич и другие.

Ранее нардеп Владимир Арьев заявил, что мобильное приложение "Резерв+" оказалось неготовым для полноценной работы по обновлению такого массива данных. Поэтому депутаты будут регистрировать законопроект о продлении срока обновления данных на 90 дней.

В то же время народный депутат Федор Вениславский назвал такую инициативу пиар-ходом. По его словам, нет оснований считать, что уже имеющиеся способы не позволяют обновить данные.