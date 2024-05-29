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В Раде зарегистрировали законопроект о продлении срока обновления данных в ТЦК — детали

29 мая 2024 15:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Раде зарегистрировали законопроект о продлении срока обновления данных для военнообязанных
Верховная Рада Украины. Фото: verkhovna.rada
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Верховной Раде Украины в среду, 29 мая, зарегистрировали законопроект о продлении срока обновления данных для военнообязанных. Его предлагают продлить до 150 дней.

Об этом говорится в карточке законопроекта.

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Продление срока обновления данных для военнообязанных

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Карта законопроекта. Фото: скриншот

Инициаторами законопроекта о внесении изменений в Заключительные и переходные положения Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" о продлении срока обновления военно-учетных данных являются народные депутаты девятого созыва, в частности:

  • Арьев Владимир Игоревич;
  • Величкович Николай Романович;
  • Бондарь Михаил Леонтьевич;
  • Никорак Ирина Петровна;
  • Фриз Ирина Васильевна;
  • Гончаренко Алексей Алексеевич и другие.

Ранее нардеп Владимир Арьев заявил, что мобильное приложение "Резерв+" оказалось неготовым для полноценной работы по обновлению такого массива данных. Поэтому депутаты будут регистрировать законопроект о продлении срока обновления данных на 90 дней.

В то же время народный депутат Федор Вениславский назвал такую инициативу пиар-ходом. По его словам, нет оснований считать, что уже имеющиеся способы не позволяют обновить данные.

Верховная Рада
украинцы
Украина
законопроект
ТЦК и СП

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