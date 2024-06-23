Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Нарушения со стороны ТЦК — в Сухопутных войсках объяснили, куда нужно обращаться arrow

Нарушения со стороны ТЦК — в Сухопутных войсках объяснили, куда нужно обращаться

23 июня 2024 11:44
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко
Куда жаловаться на ТЦК СП – телефоны доверия от Сухопутных войск
Работники ТЦК задерживают мужчину. Фото иллюстративное: скриншот
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко

В Сухопутных войсках ВСУ объявили о запуске системы обратной связи и оперативного реагирования на любые проблемы и злоупотребления со стороны работников ТЦК СП. Для этого они опубликовали горячие линии "телефонов доверия".

Об этом стало известно из официальных соцсетей командования.

Читайте также:

Куда жаловаться на ТЦК СП

  • тцк сп куда жаловаться
    Инструкция от Сухопутных войск по жалобам на ТЦК СП. Источник: Сухопутные войска ВСУ
  • тцк сп жалобы
    Телефоны ОК "Север". Источник: Сухопутные войска ВСУ
  • жалобы тцк сп
    Телефоны ОК "Юг". Источник: Сухопутные войска ВСУ
  • военкомат жалобы
    Телефоны ОК "Запад". Источник: Сухопутные войска ВСУ
  • военкомат куда жаловаться
    Телефоны ОК "Восток". Источник: Сухопутные войска ВСУ
1/55

В СВ объяснили, чтобы обеспечить действенную коммуникацию, они провели анализ эффективности работы каждого контакта и обновили все номера по единому стандарту.

Теперь все, кто сталкивается с противоправными действиями работников ТЦК СП, имеют вопросы мобилизации и военного учета в своем регионе, могут обращаться по следующим номерам:

ОК "Север"

  • Киевский МТЦК и СП: (066) 033 78 17 (круглосуточно);
  • Киевский ОТЦК и СП: (066) 033 78 26 (08:00-19:00);
  • Житомирский ОТЦК и СП: (066) 033 78 86 (08:00-18:00);
  • Черниговский ОТЦК и СП: (066) 033 27 54 (08:00-18:00);
  • Черкасский ОТЦК и СП: (066) 033 78 93 (08:00-17:00);
  • Сумской ОТЦК и СП: (066) 032 89 20 (08:00-18:00);
  • Полтавский ОТЦК и СП: (066) 032 89 24 (08:00-18:00).

ОК "Юг"

  • Кировоградский ОТЦК и СП: (066) 033 79 62 (круглосуточно);
  • Николаевский ОТЦК и СП: (066) 033 79 52 (круглосуточно);
  • Одесский ОТЦК и СП: (066) 033 79 37 (круглосуточно);
  • Винницкий ОТЦК и СП: (066) 033 79 65 (круглосуточно);
  • Херсонский ОТЦК и СП: (066) 033 79 42 (09:00–18:00).

ОК "Запад"

  • Закарпатский ОТЦК и СП: (066) 033 80 24 (круглосуточно);
  • Ивано-Франковский ОТЦК и СП: (066) 033 80 59 (круглосуточно);
  • Тернопольский ОТЦК и СП: (066) 033 80 49 (08:00-18:00);
  • Хмельницкий ОТЦК и СП: (066) 033 80 94 (9:00-17:00);
  • Волынский ОТЦК и СП: (066) 033 79 88 (08:00-18:00)
  • Львовский ОТЦК и СП: (066) 033 79 91 (круглосуточно);
  • Ровенский ОТЦК и СП: (066) 033 79 81 (круглосуточно);
  • Черновицкий ОТЦК и СП: (066) 033 80 61 (круглосуточно)

ОК "Восток"

  • Днепропетровский ОТЦК и СП: (066) 033 81 05 (08:30-16:30);
  • Запорожский ОТЦК и СП: (066) 033 81 29 (круглосуточно);
  • Харьковский ОТЦК и СП: (066) 033 81 62 (09:00-18:00);
  • Донецкий ОТЦК и СП: (066) 033 81 35 (круглосуточно);
  • Луганский ОТЦК и СП: (066) 033 81 69 (круглосуточно)

Также можно обращаться на горячую линию командования СВ ВС Украины по телефону: 0800301937.

Скандалы и стычки с ТЦК СП — последние новости

Напомним, в Киеве во время съемки опроса журналиста издания "Информатор" Виталия Банных полицейские принудительно доставили в военкомат без присутствия военнослужащих.

Ранее на Волыни разоблачили коррумпированных работников областного ТЦК СП, где двое офицеров получили взятки.

Также скандал с ТЦК произошел в Одессе: мужчина не остановился на блокпосту по их требованию и "протащил" на капоте своего автомобиля двух военнослужащих, в результате чего один из них получил травму головы.

А также в сети появилось видео, где народный депутат Украины Николай Тищенко вместе с мужчинами в военной форме, вероятно военкомами, "штурмуют" колл-центры в Днепре.

ВСУ
Украина
армия
Криминал
мобилизация
ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление