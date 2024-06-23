Куда жаловаться на ТЦК СП – телефоны доверия от Сухопутных войск

Нарушения со стороны ТЦК — в Сухопутных войсках объяснили, куда нужно обращаться
В Сухопутных войсках ВСУ объявили о запуске системы обратной связи и оперативного реагирования на любые проблемы и злоупотребления со стороны работников ТЦК СП. Для этого они опубликовали горячие линии "телефонов доверия".
Об этом стало известно из официальных соцсетей командования.
Куда жаловаться на ТЦК СП
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Инструкция от Сухопутных войск по жалобам на ТЦК СП. Источник: Сухопутные войска ВСУ
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Телефоны ОК "Север". Источник: Сухопутные войска ВСУ
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Телефоны ОК "Юг". Источник: Сухопутные войска ВСУ
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Телефоны ОК "Запад". Источник: Сухопутные войска ВСУ
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Телефоны ОК "Восток". Источник: Сухопутные войска ВСУ
В СВ объяснили, чтобы обеспечить действенную коммуникацию, они провели анализ эффективности работы каждого контакта и обновили все номера по единому стандарту.
Теперь все, кто сталкивается с противоправными действиями работников ТЦК СП, имеют вопросы мобилизации и военного учета в своем регионе, могут обращаться по следующим номерам:
ОК "Север"
- Киевский МТЦК и СП: (066) 033 78 17 (круглосуточно);
- Киевский ОТЦК и СП: (066) 033 78 26 (08:00-19:00);
- Житомирский ОТЦК и СП: (066) 033 78 86 (08:00-18:00);
- Черниговский ОТЦК и СП: (066) 033 27 54 (08:00-18:00);
- Черкасский ОТЦК и СП: (066) 033 78 93 (08:00-17:00);
- Сумской ОТЦК и СП: (066) 032 89 20 (08:00-18:00);
- Полтавский ОТЦК и СП: (066) 032 89 24 (08:00-18:00).
ОК "Юг"
- Кировоградский ОТЦК и СП: (066) 033 79 62 (круглосуточно);
- Николаевский ОТЦК и СП: (066) 033 79 52 (круглосуточно);
- Одесский ОТЦК и СП: (066) 033 79 37 (круглосуточно);
- Винницкий ОТЦК и СП: (066) 033 79 65 (круглосуточно);
- Херсонский ОТЦК и СП: (066) 033 79 42 (09:00–18:00).
ОК "Запад"
- Закарпатский ОТЦК и СП: (066) 033 80 24 (круглосуточно);
- Ивано-Франковский ОТЦК и СП: (066) 033 80 59 (круглосуточно);
- Тернопольский ОТЦК и СП: (066) 033 80 49 (08:00-18:00);
- Хмельницкий ОТЦК и СП: (066) 033 80 94 (9:00-17:00);
- Волынский ОТЦК и СП: (066) 033 79 88 (08:00-18:00)
- Львовский ОТЦК и СП: (066) 033 79 91 (круглосуточно);
- Ровенский ОТЦК и СП: (066) 033 79 81 (круглосуточно);
- Черновицкий ОТЦК и СП: (066) 033 80 61 (круглосуточно)
ОК "Восток"
- Днепропетровский ОТЦК и СП: (066) 033 81 05 (08:30-16:30);
- Запорожский ОТЦК и СП: (066) 033 81 29 (круглосуточно);
- Харьковский ОТЦК и СП: (066) 033 81 62 (09:00-18:00);
- Донецкий ОТЦК и СП: (066) 033 81 35 (круглосуточно);
- Луганский ОТЦК и СП: (066) 033 81 69 (круглосуточно)
Также можно обращаться на горячую линию командования СВ ВС Украины по телефону: 0800301937.
Скандалы и стычки с ТЦК СП — последние новости
Напомним, в Киеве во время съемки опроса журналиста издания "Информатор" Виталия Банных полицейские принудительно доставили в военкомат без присутствия военнослужащих.
Ранее на Волыни разоблачили коррумпированных работников областного ТЦК СП, где двое офицеров получили взятки.
Также скандал с ТЦК произошел в Одессе: мужчина не остановился на блокпосту по их требованию и "протащил" на капоте своего автомобиля двух военнослужащих, в результате чего один из них получил травму головы.
А также в сети появилось видео, где народный депутат Украины Николай Тищенко вместе с мужчинами в военной форме, вероятно военкомами, "штурмуют" колл-центры в Днепре.
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