Куди скаржитись на ТЦК СП — телефони довіри від Сухопутних військ

Працівники ТЦК затримують чоловіка. Фото ілюстративне: скриншот

У Сухопутних військах ЗСУ оголосили запуск системи зворотного звʼязку та оперативного реагування на будь-які проблеми та зловживання з боку працівників ТЦК СП. Для цього вони опублікували гарячі лінії "телефонів довіри".

Про це стало відомо з офіційних соцмереж командування.

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Інструкція від Сухопутних військ з приводу скарг на ТЦК СП. Джерело: Сухопутні війська ЗСУ

Телефони ОК "Північ". Джерело: Сухопутні війська ЗСУ

Телефони ОК "Південь". Джерело: Сухопутні війська ЗСУ

Телефони ОК "Захід". Джерело: Сухопутні війська ЗСУ

Телефони ОК "Схід". Джерело: Сухопутні війська ЗСУ 1 / 5

У СВ пояснили, для того, щоб забезпечити дієву комунікацію, вони провели аналіз ефективності роботи кожного контакту та оновили всі номери за єдиним стандартом.

Тепер усі, хто стикається з протиправними діями працівників ТЦК СП, має питання щодо мобілізації та військового обліку у своєму регіоні, може звертатися за такими номерами:

ОК "Північ"

Київський МТЦК та СП: (066) 033 78 17 (цілодобово);

Київський ОТЦК та СП: (066) 033 78 26 (08:00-19:00);

Житомирський ОТЦК та СП: (066) 033 78 86 (08:00-18:00);

Чернігівський ОТЦК та СП: (066) 033 27 54 (08:00-18:00);

Черкаський ОТЦК та СП: (066) 033 78 93 (08:00-17:00);

Сумський ОТЦК та СП: (066) 032 89 20 (08:00-18:00);

Полтавський ОТЦК та СП: (066) 032 89 24 (08:00-18:00).

ОК "Південь"

Кіровоградський ОТЦК та СП: (066) 033 79 62 (цілодобово);

Миколаївський ОТЦК та СП: (066) 033 79 52 (цілодобово);

Одеський ОТЦК та СП: (066) 033 79 37 (цілодобово);

Вінницький ОТЦК та СП: (066) 033 79 65 (цілодобово);

Херсонський ОТЦК та СП: (066) 033 79 42 (09:00-18:00).

ОК "Захід"

Закарпатський ОТЦК та СП: (066) 033 80 24 (цілодобово);

Івано-Франківський ОТЦК та СП: (066) 033 80 59 (цілодобово);

Тернопільський ОТЦК та СП: (066) 033 80 49 (08:00-18:00);

Хмельницький ОТЦК та СП: (066) 033 80 94 (9:00-17:00);

Волинський ОТЦК та СП: (066) 033 79 88 (08:00-18:00)

Львівський ОТЦК та СП: (066) 033 79 91 (цілодобово);

Рівненський ОТЦК та СП: (066) 033 79 81 (цілодобово);

Чернівецький ОТЦК та СП: (066) 033 80 61 (цілодобово)

ОК "Схід"

Дніпропетровський ОТЦК та СП: (066) 033 81 05 (08:30-16:30);

Запорізький ОТЦК та СП: (066) 033 81 29 (цілодобово);

Харківський ОТЦК та СП: (066) 033 81 62 (09:00-18:00);

Донецький ОТЦК та СП: (066) 033 81 35 (цілодобово);

Луганський ОТЦК та СП: (066) 033 81 69 (цілодобово)

Також можна звертатися на гарячу лінію командування СВ ЗС України за телефоном: 0 800 301 937.

Скандали та сутички з ТЦК СП — останні новини

Нагадаємо, у Києві під час зйомки опитування журналіста видання "Інформатор" Віталія Банних поліцейські примусово доставили до військкомату без присутності військкомів.

Раніше на Волині викрили корумпованих працівників обласного ТЦК СП, де двоє офіцерів отримали хабаря.

Також скандал з ТЦК трапився в Одесі: чоловік не зупинився на блокпосту на їхню вимогу і "протягнув" на капоті свого автомобіля двох військкомів, внаслідок чого один з них отримав травму голови.

А також у мережі з'явилося відео, де народний депутат України Микола Тищенко разом із чоловіками у військовій формі, імовірно військкомами, "штурмують" кол-центри у Дніпрі.