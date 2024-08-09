Как узнать штраф от ТЦК за нарушение правил военного учета

Работники ТЦК за работой. Иллюстративное фото: Винницкий ОТЦК СП

В Украине военнообязанных предупредили о возможных штрафах, существенно возросших в связи с усилением мобилизации. Оказывается, штрафы за нарушение правил военного учета могут налагаться даже без присутствия нарушителя.

Это предусмотрено новым законом о мобилизации, пишут Новини PRO.

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Какие есть суммы штрафов

Размеры штрафов зависят от периода: если в мирное время они составляют от 3 400 до 5 100 грн, то в особый период, например, во время военного положения, суммы растут до 17 000 — 25 500 грн. Нарушитель должен уплатить штраф в течение 15 дней с момента получения постановления, в противном случае дело передается исполнительной службе, которая может принудительно взыскать средства.

Как выявляют уклонистов в Украине

Полиция и территориальные центры комплектования получают данные о возможных уклоняющихся из разных реестров, содержащих персональные данные украинцев. Это позволяет органам быстро обнаруживать нарушителей.

Если уклонение от мобилизации будет обнаружено, штраф может быть наложен в течение трех месяцев, но не позднее чем через год после нарушения. Важно, что ТЦК имеет право налагать штрафы без составления протокола. Это означает, что решение может быть принято без участия нарушителя, если оно игнорирует вызовы.

Если же штраф не уплачивается, информация передается исполнительной службе, а данные о нарушителе вносятся в Единый реестр должников, что может стать результатом ареста имущества и блокирования банковских счетов.

Как узнать, что ТЦК вам выписал штраф

О штрафе можно узнать несколькими способами:

Пойти в ТЦК, где вы стоите на учете, и получить всю необходимую информацию. Поискать свое имя самостоятельно в Реестре исполнительных производств. Если есть штраф, он будет отображаться в реестре. С помощью приложения "Дія", где можно найти информацию об открытых исполнительных производствах.

Если вы уверены, что действовали по закону и не игнорировали повестки, имеете право обжаловать штраф в судебном порядке. Для этого следует подать административный иск в течение 10 дней после получения определения. В случае упущения этого срока, можно подать заявление о возобновлении дела.