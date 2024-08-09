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Порушення правил військового обліку — як дізнатись, що ТЦК виписав штраф

9 серпня 2024 16:30
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Як дізнатись про штраф від ТЦК за порушення правил військового обліку
Працівники ТЦК за роботою. Ілюстративне фото: Вінницький ОТЦК СП
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

В Україні військовозобов'язаних попередили про можливі штрафи, які суттєво зросли у зв'язку з посиленням мобілізації. Виявляється, що штрафи за порушення правил військового обліку можуть накладатися навіть без присутності порушника.

Це передбачено новим законом про мобілізацію, пишуть Новини PRO.

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Які є суми штрафів

Розміри штрафів залежать від періоду: якщо в мирний час вони становлять від 3 400 до 5 100 грн, то в особливий період, наприклад, під час воєнного стану, суми зростають до 17 000 — 25 500 грн. Порушник має сплатити штраф протягом 15 днів з моменту отримання постанови, інакше справа передається виконавчій службі, яка може примусово стягнути кошти.

Як виявляють ухилянтів в Україні

Поліція та територіальні центри комплектування отримують дані про можливих ухилянтів з різних реєстрів, що містять персональні дані українців. Це дозволяє органам швидко виявляти порушників.

Якщо ухилення від мобілізації буде виявлено, штраф може бути накладено протягом трьох місяців, але не пізніше ніж через рік після порушення. Важливо, що ТЦК має право накладати штрафи без складання протоколу. Це означає, що рішення може бути прийняте без участі порушника, якщо він ігнорує виклики.

Якщо ж штраф не сплачується, інформація передається виконавчій службі, а дані про порушника вносяться до Єдиного реєстру боржників, що може стати результатом арешту майна та блокування банківських рахунків.

Як дізнатись, що ТЦК вам виписав штраф

Про штраф можна дізнатись кількома способами:

  1. Піти в ТЦК, в якому ви стоїте на обліку, і отримати всю необхідну інформацію.
  2. Пошукати своє ім'я самостійно в Реєстрі виконавчих проваджень. Якщо є штраф, то він буде відображатись в реєстрі.
  3. За допомогою застосунку "Дія", де теж можна знайти інформацію про відкриті виконавчі провадження.

Якщо ви впевнені, що діяли згідно із законом і не ігнорували повістки, маєте право оскаржити штраф у судовому порядку. Для цього потрібно подати адміністративний позов протягом 10 днів після отримання ухвали. У разі пропущення цього терміну, можна подати заяву про поновлення справи.

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