Мобілізація в Україні — суди скасували 88% штрафів від ТЦК

Суддя оголошує вирок. Ілюстративне фото: УНІАН

Українські суди анулювали 88% штрафів, накладених ТЦК. Всього було розглянуто 34 справи, у яких громадяни оскаржували штрафи.

Про це повідомила пресслужба Опендатабот у середу, 7 серпня.

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У 30 випадках суди ухвалили рішення на користь позивачів і скасували штрафи, тоді як у чотирьох випадках штрафи залишились в силі. Крім того, в реєстрі є апеляція на штраф, подана жінкою з медичною освітою.

Найбільша частина скасувань штрафів пов'язана із правопорушеннями, що відбулися до набуття чинності новими законодавчими змінами. Суди враховують не зворотну дію нового закону, тобто він не може застосовуватися до вчинених до його набрання сили порушень.

Медикиня оскаржила штраф, накладений ТЦК. Оскільки на момент отримання медичної освіти жінка не мала обов'язку ставати на облік, суд вирішив скасувати штраф.

Крім того, близько 20% штрафів були оскаржені через порушення процедурних норм або відсутність достатніх доказів, що підтверджують факт правопорушення.

Зокрема, чоловік оскаржив штраф за неперебування на військовому обліку у РТЦК. Проте він за два тижні накладення штрафу, він вже отримав тимчасове посвідчення про взяття на військовий облік.

Інший чоловік, який прийшов до ТЦК для уточнення інформації, але замість цього отримав штраф, подав позов до суду. Представники ТЦК не змогли довести факт правопорушення та пропустили терміни, у межах яких можна було б накласти покарання. В результаті, суд скасував штраф.