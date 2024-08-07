Мобилизация в Украине — суды отменили 88% штрафов от ТЦК

Судья оглашает приговор. Иллюстративное фото: УНИАН

Украинские суды аннулировали 88% штрафов, наложенных ТЦК. Всего было рассмотрено 34 дела, по которым граждане обжаловали штрафы.

Об этом сообщила пресс-служба Опендатабот в среду, 7 августа.

Читайте также:

Суды отменяют штрафы от ТЦК

В 30 случаях суды приняли решение в пользу истцов и отменили штрафы, в то время как в четырех случаях штрафы остались в силе. Кроме того, в реестре есть апелляция на штраф, поданная женщиной с медицинским образованием.

Большая часть отмен штрафов связана с правонарушениями, произошедшими до вступления в силу новых законодательных изменений. Суды учитывают не обратное действие нового закона, то есть он не может применяться к совершенным до его вступления в силу нарушениям.

Медик обжаловала штраф, наложенный ТЦК. Поскольку на момент получения медицинского образования у женщины не было обязанности становиться на учет, суд решил отменить штраф.

Кроме того, около 20% штрафов были обжалованы из-за нарушения процедурных норм или отсутствия достаточных доказательств, подтверждающих факт правонарушения.

В частности, мужчина обжаловал штраф за ненахождение на военном учете в РТЦК. Однако он через две недели наложения штрафа, он уже получил временное удостоверение о взятии на военный учет.

Другой мужчина, пришедший в ТЦК для уточнения информации, но вместо этого получивший штраф, подал иск в суд. Представители ТЦК не смогли доказать факт правонарушения и пропустили сроки, в пределах которых можно было бы наложить наказание. В результате суд отменил штраф.