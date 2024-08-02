Раненый военный Александр Мацько рассказал об отношении к нему как к работнику ТЦК

Служащий роты охраны Полтавского городского ТЦК и СП Александр Мацько. Фото: скриншот из видео

Раненый военный Александр Мацько, работающий в настоящее время в территориальном центре комплектования, рассказал об отношении людей к нему. Он говорит, что "можно быть посланным за день десять раз".

Об этом Александр Мацько сказал в интервью "Суспільному".

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Отношение людей к ТЦК

Александр Мацько служит в армии почти десять лет. В апреле 2022 года он получил минно-взрывное ранение, которое сделало невозможным дальнейшую службу на фронте. Сейчас он служит в роте охраны Полтавского городского ТЦК.

Мужчина подорвался на противотанковой магнитной мине, когда ехал обычным пикапом.

"52 осколка в ноге, вторую ногу немножко мне обсмалило. Две пересадки кожи. Две операции делали. Я получил инвалидность и меня из десантно-штурмовой бригады "списали" как непригодного к несению службы в штурмовых подразделениях", — рассказал Мацько.

После года лечения и восстановления он приступил к службе в Полтавском ТЦК.

"Отношение достаточно разное. Некоторые с пониманием относятся, некоторые негативно, некоторые агрессивно. Можно быть посланным за день ну раз десять", — отметил он.

К тому же люди постоянно говорят ему, чтобы он уходил воевать. Мацько подчеркнул, что морально очень тяжело.

"Очень обидно, когда ты подходишь к человеку... он военный, просто приехал в отпуск свой с "нуля". И он тебе говорит: "А ты не хочешь со мной поехать в Бахмут? А где ты был, когда я был в Бахмуте, в Клищеевке или еще где там?". Говорю: "А где ты был, когда я был под Изюмом? У нас все в ТЦК, 100 процентов — солдатский, сержантский состав — были на "нуле" и попали в ТЦК или после ранений, или после плена", — рассказал военный.

Напомним, военнообязанные смогут мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины в обход ТЦК и СП. Кроме того, будет упрощен механизм привлечения граждан на военную службу.

Также украинцам вручают повестки, по которым они должны явиться в ТЦК и СП. Однако бывают случаи, когда по уважительным обстоятельствам граждане не могут прибыть вовремя в территориальный центр. В частности, таким обстоятельством является болезнь.