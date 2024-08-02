Поранений військовий Олександр Мацько розповів про ставлення до нього як до працівника ТЦК

Службовець роти охорони Полтавського міського ТЦК та СП Олександр Мацько. Фото: скриншот з відео

Поранений військовий Олександр Мацько, який наразі працює в територіальному центрі комплектування, розповів про ставлення людей до нього. Він каже, що "можна бути посланим за день разів десять".

Про це Олександр Мацько сказав в інтерв’ю "Суспільному".

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Ставлення людей до ТЦК

Олександр Мацько служить у війську майже десять років. У квітні 2022 року він отримав мінно-вибухове поранення, яке розбило неможливим подальшу службу на фронті. Наразі він служить в роті охорони Полтавського міського ТЦК.

Чоловік підірвався на протитанковій магнітній міні, коли їхав звичайним пікапом.

"52 осколки в нозі, другу ногу трішки мені обсмалило. Дві пересадки шкіри. Дві операції робили. Я отримав інвалідність і мене з десантно-штурмової бригади "списали" як непридатного до несення служби у штурмових підрозділах", — розповів Мацько.

Після року лікування та відновлення він розпочав службу у Полтавському ТЦК.

"Відношення досить різне. Деякі з розумінням ставляться, деякі негативно, деякі агресивно. Можна бути посланим за день ну разів десять", — зазначив він.

До того ж люди постійно кажуть йому, щоб він йшов воювати. Мацько наголосив, що морально дуже важко.

"Дуже образливо, коли ти підходиш до людини... вона військова, просто приїхала у відпустку свою з "нуля". І він тобі каже: "А ти не хочеш зі мною поїхать в Бахмут?.. А де ти був, коли я був в Бахмуті, в Кліщіївці чи ще де там?". Говорю: "А де ти був, коли я був під Ізюмом?.. У нас всі в ТЦК, 100 відсотків – солдатський, сержантський склад – були на "нулі" і потрапили в ТЦК або після поранень, або після полону", — розповів військовий.

Нагадаємо, військовозобов'язані зможуть мобілізуватися до лав Збройних сил України в обхід ТЦК і СП. Крім того, буде спрощений механізм залучення громадян на військову службу.

Також українцям вручають повістки, за якими вони мають з'явитися до ТЦК та СП. Проте трапляються випадки, коли через поважні обставини громадяни не можуть прибути вчасно до територіального центру. Зокрема, такою обставиною є хвороба.