Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Поранений військовий, який працює у ТЦК, розповів про ставлення людей до нього arrow

Поранений військовий, який працює у ТЦК, розповів про ставлення людей до нього

2 серпня 2024 11:01
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Поранений військовий Олександр Мацько розповів про ставлення до нього як до працівника ТЦК
Службовець роти охорони Полтавського міського ТЦК та СП Олександр Мацько. Фото: скриншот з відео
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Поранений військовий Олександр Мацько, який наразі працює в територіальному центрі комплектування, розповів про ставлення людей до нього. Він каже, що "можна бути посланим за день разів десять".

Про це Олександр Мацько сказав в інтерв’ю "Суспільному".

Читайте також:

Ставлення людей до ТЦК

Олександр Мацько служить у війську майже десять років. У квітні 2022 року він отримав мінно-вибухове поранення, яке розбило неможливим подальшу службу на фронті. Наразі він служить в роті охорони Полтавського міського ТЦК.

Чоловік підірвався на протитанковій магнітній міні, коли їхав звичайним пікапом.

"52 осколки в нозі, другу ногу трішки мені обсмалило. Дві пересадки шкіри. Дві операції робили. Я отримав інвалідність і мене з десантно-штурмової бригади "списали" як непридатного до несення служби у штурмових підрозділах", — розповів Мацько.

Після року лікування та відновлення він розпочав службу у Полтавському ТЦК.

"Відношення досить різне. Деякі з розумінням ставляться, деякі негативно, деякі агресивно. Можна бути посланим за день ну разів десять", — зазначив він.

До того ж люди постійно кажуть йому, щоб він йшов воювати. Мацько наголосив, що морально дуже важко.

"Дуже образливо, коли ти підходиш до людини... вона військова, просто приїхала у відпустку свою з "нуля". І він тобі каже: "А ти не хочеш зі мною поїхать в Бахмут?.. А де ти був, коли я був в Бахмуті, в Кліщіївці чи ще де там?". Говорю: "А де ти був, коли я був під Ізюмом?.. У нас всі в ТЦК, 100 відсотків – солдатський, сержантський склад – були на "нулі" і потрапили в ТЦК або після поранень, або після полону", — розповів військовий.

Нагадаємо, військовозобов'язані зможуть мобілізуватися до лав Збройних сил України в обхід ТЦК і СП. Крім того, буде спрощений механізм залучення громадян на військову службу.

Також українцям вручають повістки, за якими вони мають з'явитися до ТЦК та СП. Проте трапляються випадки, коли через поважні обставини громадяни не можуть прибути вчасно до територіального центру. Зокрема, такою обставиною є хвороба.  

війна ЗСУ українці Україна військові мобілізація ТЦК та СП поранення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:46 Мобілізація після 50 років — юрист пояснив вірогідність зниження призовного віку

11:44 Найтитулованіша гімнастка світу відповіла на критику своєї зачіски в Instagram

11:40 Шукав армійські склади з озброєнням — СБУ затримала завербованого російського шпигуна

11:36 Без води до вечора — кому з одеситів відключили водопостачання сьогодні

11:34 В Укргідроенерго прокоментували погрози росіян щодо підриву Київської ГЕС

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

11:33 Удвічі дорожче — на українському ринку стрімко дорожчає базовий овоч

11:23 Окупанти вдарили по автобусу з людьми у Харківській області

Text

11:13 Генерал-лейтенант Романенко пояснив, що потрібно для ефективного використання винищувачів F-16

11:07 Як живий — в Китаї прийняли на озброєння дрон у вигляді птаха

11:03 Одеса має відходити від імперських наративів — коментар ОВА щодо перейменуваннь

11:46 Мобілізація після 50 років — юрист пояснив вірогідність зниження призовного віку

11:44 Найтитулованіша гімнастка світу відповіла на критику своєї зачіски в Instagram

11:40 Шукав армійські склади з озброєнням — СБУ затримала завербованого російського шпигуна

11:36 Без води до вечора — кому з одеситів відключили водопостачання сьогодні

11:34 В Укргідроенерго прокоментували погрози росіян щодо підриву Київської ГЕС

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

11:33 Удвічі дорожче — на українському ринку стрімко дорожчає базовий овоч

11:23 Окупанти вдарили по автобусу з людьми у Харківській області

11:07 Як живий — в Китаї прийняли на озброєння дрон у вигляді птаха

11:03 Одеса має відходити від імперських наративів — коментар ОВА щодо перейменуваннь

11:03 На Хмельниччині чоловік знущався над дружиною — суд виніс вирок

Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

05:58 Відома військова розповіла про Часів Яр, яке росіяни перетворили на Бахмут

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Новина з відео

05:51 Дозволять відкупатися від в`язниці — що не так із законопроєктом про корупцію

Text

11:13 Генерал-лейтенант Романенко пояснив, що потрібно для ефективного використання винищувачів F-16

Text

08:00 Переломний момент у війні з F-16 та доповідь Сирського про ситуацію на фронті — ефір Ранок.LIVE

1 серпня 2024
Text

18:03 Військовий пояснив, як ЗСУ зможуть використовувати винищувачі F-16

Text

17:50 Винищувачі F-16 в Україні та новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Військовий заявив про необхідність запровадження більшої кількості інновацій на фронті

Text

16:32 Російський опозиціонер Пономарьов заявив, що ворожий дрон цілеспрямовано вдарив по його будинку

Text

14:03 Як побудувати здорову конкуренцію в українській енергетиці — пояснення економіста

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Text

13:04 Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів

Text

12:59 Референдум щодо українських територій та нові дрони Росії — ефір День.LIVE

Text

12:16 У ЗСУ можна одночасно воювати та здобувати освіту — військовий психолог розкрив деталі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

08:33Російський безпілотник атакував Румунію — з'явилося відео сильної пожежі