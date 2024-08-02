У Києві скасували штраф за несвоєчасну явку до ТЦК — у суді назвали причину

Судове засідання. Ілюстративне фото: nsj.gov.ua

У Києві скасували штраф за несвоєчасну явку для оновлення даних у територіальному центрі комплектування. Йдеться про суму у розмірі 17 тисяч гривень.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

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Деталі справи

Чоловік звернувся до Солом`янського районного суду Києва з позовною заявою до ТЦК про скасування постанови про штраф.

Позивач наголошував, що 21 травня 2024 року він прибув до ТЦК для уточнення облікових даних. Однак представник військкомату затримав його та склав протокол. Було винесено постанову про адміністративне правопорушення за ч. 2 статті 210 КУпАП та накладено штраф у сумі 17 000 грн.

Чоловік зазначає, що жодних попереджень або викликів від ТЦК він не отримував.

Що вирішив суд

Суд вирішив, що обов’язок військовозобов’язаного прибути до ТЦК має виконуватися виключно на підставі виклику, попередньо доведеного до його відома. Там наголосили, що підстава без доказів не дає підстав для штрафу.

Нагадаємо, у Хмельницькому до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка за ухилення від мобілізації. Чоловік відмовився від отримання повістки.

Також у Хмельницькій області чоловік подав позов до суду на територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Це сталося через те, що йому не надали відстрочку від мобілізації.