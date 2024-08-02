В Киеве отменили штраф за несвоевременную явку в ТЦК — в суде назвали причину

Судебное заседание. Иллюстративное фото: nsj.gov.ua

В Киеве отменили штраф за несвоевременную явку для обновления данных в территориальном центре комплектования. Речь идет о сумме в размере 17 тысяч гривен.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

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Детали дела

Мужчина обратился в Соломенский районный суд Киева с исковым заявлением в ТЦК об отмене постановления о штрафе.

Истец отмечал, что 21 мая 2024 года он прибыл в ТЦК для уточнения учетных данных. Однако представитель военкомата задержал его и составил протокол. Было вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 2 статьи 210 КУоАП и наложен штраф в сумме 17 000 грн.

Мужчина отмечает, что никаких предупреждений или вызовов от ТЦК он не получал.

Что решил суд

Суд решил, что обязанность военнообязанного прибыть в ТЦК должна выполняться исключительно на основании вызова, предварительно доведенного до его сведения. Там отметили, что основание без доказательств не дает оснований для штрафа.

Напомним, в Хмельницком к трем годам лишения свободы приговорили мужчину за уклонение от мобилизации. Мужчина отказался от получения повестки.

Также в Хмельницкой области мужчина подал иск в суд на территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Это произошло из-за того, что ему не предоставили отсрочку от мобилизации.