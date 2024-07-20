ТЦК провели массовую проверку работников АрселорМиттал Кривой Рог

Вход в металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог". Фото: скриншот

Из-за массовой проверки представителей территориального центра комплектования у входа в металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" была задержана часть работников, которые шли на работу. Это поставило под опасность производственные процессы компании.

Об этом сообщили в компании "АрселорМиттал Кривой Рог".

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Массовая проверка ТЦК у входа в "АрселорМиттал Кривой Рог"

Утром 19 июля у входа в металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" состоялась массовая проверка ТЦК. В этой связи часть работников не смогла своевременно добраться до своих рабочих мест.

"Такие действия поставили под угрозу производственные процессы нашего предприятия, которое в сегодняшних условиях пытается выжить и работать для государства и людей", — говорится в сообщении.

В частности, из-за действий ТЦК не произошла своевременная передача смены, остановился один из ключевых агрегатов прокатного производства, и предприятие понесло потери в производстве проката.

В компании заявили, что комбинат сотрудничает с государственными институциями и действует в правовом порядке, в частности и в сфере мобилизации.

"На сегодняшний день более 3 000 наших работников защищают страну в рядах ВСУ, а 167 наших коллег положили свою жизнь за свободу и независимость страны. Процессы бронирования на предприятии проходят прозрачно и согласно законодательству", — говорится в сообщении.

В "АрселорМиттал Кривой Рог" считают действия ТЦК демотивационными, ведь они представляют угрозу дальнейшей остановки производственных подразделений предприятия.

"Надеемся, что эти процессы будут упорядочены и будут учитывать специфику и важность бесперебойной работы стратегического предприятия, являющегося крупнейшей иностранной инвестицией в Украине и крупнейшего горно-металлургического комбината Украины", — написали в компании.

Сообщение "АрселорМиттал Кривой Рог". Фото: скриншот

Напомним, народный депутат Михаил Цымбалюк считает, что по истечении срока обновления военно-учетных данных выписывать повестки на улицах нецелесообразно. По его словам, теперь у работников Территориальных центров комплектования много другой работы.

Также мы писали, что спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что сотрудники ТЦК и СП часто присутствуют на КПП. Однако военнообязанным мужчинам повестки не выписывают.