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Перевірка ТЦК поставила під загрозу роботу металургійного комбінату у Кривому Розі — що відомо

20 липня 2024 18:25
Ігор Семенюк - Редактор
Ігор Семенюк
Редактор
ТЦК здійснили масову перевірку працівників АрселорМіттал Кривий Ріг
Вхід до металургійного комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг". Фото: скриншот
Ігор Семенюк - Редактор
Ігор Семенюк
Редактор

Через масову перевірку представників територіального центру комплектування біля входу до металургійного комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг" було затримано частину працівників, які йшли на роботу. Це поставило під загрозу виробничі процеси компанії.

Про це повідомили у компанії "АрселорМіттал Кривий Ріг".

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Масова перевірка ТЦК  біля входу до "АрселорМіттал Кривий Ріг"

Вранці 19 липня біля входу до металургійного комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг" відбулася масова перевірка ТЦК. У зв'язку із цим частина працівників не змогла своєчасно дістатися до своїх робочих місць. 

"Такі дії поставили під загрозу виробничі процеси нашого підприємства, яке в сьогоднішніх умовах намагається вижити і працювати для держави та людей", — йдеться в повідомлені.

Зокрема, через дії ТЦК не відбулася своєчасна передача зміни, зупинився один з ключових агрегатів прокатного виробництва, і підприємство зазнало втрат у виробництві прокату.

У компанії заявили, що комбінат співпрацює з державними інституціями та діє в правовому порядку, зокрему і в сфері мобілізації.

"На сьогодні більше 3000 наших працівників захищають країну в лавах ЗСУ, а 167 наших колег поклали своє життя за свободу і незалежність країни. Процеси бронювання на підприємстві відбуваються прозоро і згідно з законодавством", — йдеться в повідомленні. 

У "АрселорМіттал Кривий Ріг" вважають дії ТЦК демотиваційними, адже вони несуть загрозу подальшої зупинки виробничих підрозділів підприємства.

"Сподіваємось, що ці процеси будуть впорядковані та враховуватимуть специфіку та важливість безперебійної роботи стратегічного підприємства, яке є найбільшою іноземною інвестицією в Україні та найбільшого гірничо-металургійного комбінату України", — написали в компанії.

Перевірка ТЦК поставила під загрозу роботу металургійного комбінату у Кривому Розі — що відомо - фото 1
Допис "АрселорМіттал Кривий Ріг". Фото: скриншот

Нагадаємо, народний депутат Михайло Цимбалюк вважає, що після закінчення терміну оновлення військово-облікових даних виписувати повістки на вулицях недоцільно. За його словами, тепер у працівників Територіальних центрів комплектування багато іншої роботи.

Також ми писали, що речник Держприкордон служби України Андрій Демченко заявив, що співробітники ТЦК та СП часто присутні на КПП. Проте військовозобов'язаним чоловікам повістки не виписують.

Кривий Ріг завод Україна перевірки ТЦК та СП металурги

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