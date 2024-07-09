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Препятствование в правовой помощи мобилизованным — адвокаты отреагировали на действия ТЦК

9 июля 2024 09:34
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Мобилизация в Украине — как ТЦК нарушают права адвокатов
Проверка документов работниками ТЦК. Фото: sud.ua
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Должностные лица ТЦК нередко отстраняют адвокатов от участия в предоставлении юридической помощи мобилизованным гражданам. Совет адвокатов Украины принял решение №38 о нарушениях профессиональных прав адвокатов и гарантиях адвокатской деятельности во время мобилизационных мероприятий.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

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Как отмечается в решении, адвокатура в условиях военного положения продолжает осуществлять защиту законных прав граждан Украины, в том числе во время мобилизации.

Практика устранения должностными лицами ТЦК и СП адвокатов от участия в предоставлении юридической помощи мобилизованным гражданам приводит к нарушению права человека на защиту и юридическую помощь, предусмотренного Конституцией Украины.

"Пока растут не популярные мобилизационные меры, когда действия отдельных представителей ТЦК и СП, органов полиции фактически выходят за пределы предоставленных полномочий, приводят к грубым нарушениям закона, недопустимым нарушениям прав и свобод человека, что имеет очень негативные последствия для имиджа государства, Вооруженных Сил Украины , соблюдение требований законодательства в военной сфере", — говорится в решении.

Также отмечается, что систематичность нарушений прав и свобод человека и гражданина работников ТЦК и СП приводит к демотивированию военнообязанных граждан выполнять конституционную обязанность защиты Отечества.

Адвокаты говорят, что в значительной степени нарушения вызваны тем, что военнообязанные граждане незащищены и не могут полностью воспользоваться помощью адвоката, в то же время незащищенными, во многих случаях остаются и сами адвокаты.

Совет адвокатов акцентирует внимание, что в адрес Национальной ассоциации адвокатов Украины поступают многочисленные обращения адвокатов о нарушении работниками ТЦК профессиональных прав и гарантий адвокатской деятельности, вмешательство в профессиональную деятельность, насилие в отношении защитников, незаконное лишение свободы, отобрание личных вещей, в том числе содержащие адвокатскую тайну в связи с осуществлением профессиональной адвокатской деятельности.

"Систематичность таких нарушений неизбежно приведет к распаду верховенства права. В то же время действия ТЦК и СП направлены на препятствование профессиональным правам адвокатов, нарушают не только национальное законодательство, но и международные стандарты, гарантированные адвокатам Основными принципами о роли юристов ООН", — отметила РАУ в решении.

Этим решением Совет адвокатов поручил своему руководству Национальной ассоциации адвокатов Украины обратиться к Президенту Украины, Главнокомандующему Вооруженными Силами и командующим Сухопутными войсками с предложением организовать совместную официальную встречу для урегулирования ситуации и взаимодействия ТЦК и адвокатов.

Напомним, адвокат Екатерина Анищенко объяснила, какие изменения ожидаются в получении повесток с 16 июля. Она также сообщила, в каком случае может быть принудительно доставлена в территориальный центр комплектования.

Раньше в Генеральном штабе ВСУ объяснили, следует ли приходить без повестки в территориальные центры комплектования. Ранее это объяснялось тем, что в таком случае человек может получить время для подготовки к службе.

Также сведения о забронированных от мобилизации военнообязанных являются государственной тайной. В частности, это касается лиц, забронированных центральными органами исполнительной власти и другими государственными органами.

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