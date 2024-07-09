Мобілізація в Україні — як ТЦК порушують права адвокатів

Перевірка документів працівниками ТЦК. Фото: sud.ua

Посадові особи ТЦК нерідко усувають адвокатів від участі в наданні правничої допомоги мобілізованим громадянам. Рада адвокатів України ухвалила рішення №38 щодо порушень професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності під час мобілізаційних заходів.

Про це пише Судово-юридична газета.

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Порушення права людини на захист і правничу допомогу

Як зазначається у рішенні, адвокатура в умовах воєнного стану продовжує здійснювати захист законних прав громадян України, в тому числі і під час мобілізації.

Практика усунення посадовими особами ТЦК та СП адвокатів від участі в наданні правничої допомоги мобілізованим громадянам призводить до порушення права людини на захист і правничу допомогу, передбаченого Конституцією України.

"Наразі зростають не популярні мобілізаційні заходи, коли дії окремих представників ТЦК та СП, органів поліції фактично виходять за межі наданих повноважень, призводять до грубих порушень закону, неприпустимих порушень прав та свобод людини, що має дуже негативні наслідки для іміджу держави, Збройних Сил України, дотримання вимог законодавства у військовій сфері", — йдеться у рішенні.

Також зазначається, що систематичність порушень прав та свобод людини і громадянина з боку працівників ТЦК та СП призводить до демотивування військовозобов’язаних громадян виконувати конституційний обов’язок захисту Вітчизни.

Адвокати кажуть, що у значній мірі порушення спричинені тим, що військовозобов’язані громадяни є незахищеними і не можуть цілком скористатись допомогою адвоката, в той же час незахищеними, в багатьох випадках залишаються й самі адвокати.

Рада адвокатів акцентує увагу, що на адресу Національної асоціації адвокатів України надходять численні звернення адвокатів про порушення працівниками ТЦК професійних прав та гарантій адвокатської діяльності, втручання в професійну діяльність, насильство відносно захисників, незаконне позбавлення волі, відібрання особистих речей, в тому числі, які містять адвокатську таємницю, у зв’язку із здійсненням професійної адвокатської діяльності.

"Систематичність таких порушень неминуче призведе до розпаду верховенства права. Водночас дії ТЦК та СП спрямовані на перешкоджання професійних прав адвокатів, порушують не лише національне законодавство, але і міжнародні стандарти, гарантовані адвокатам Основними принципами про роль юристів ООН", — зауважила РАУ у рішенні.

Цим рішенням Рада адвокатів доручила своєму керівництву Національної асоціації адвокатів України звернутись до Президента України, Головнокомандувача Збройних Сил та командувача Сухопутних військ з пропозицією організувати спільну офіційну зустріч для врегулювання ситуації та взаємодії ТЦК та адвокатів.

Нагадаємо, адвокат Катерина Аніщенко пояснила, які зміни очікуються в отриманні повісток з 16 липня. Вона також повідомила, в якому випадку можуть примусово доставити до територіального центру комплектування.

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ пояснили, чи варто приходити без повістки до територіальних центрів комплектування. Раніше це пояснювалося тим, що в такому разі людина може отримати певний час для підготовки до служби.

Також відомості про військовозобов'язаних, які заброньовані від мобілізації, є державною таємницею. Зокрема, це стосується осіб, заброньованих за центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами.