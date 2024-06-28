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Передача информации в ТЦК — Подоляк отреагировал на заявления университетов об отчисленных студентах

28 июня 2024 15:25
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко
Университеты будут передавать в ТЦК информацию об отчисленных студентах
Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото: скриншот с видео
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко

Волынские университеты будут передавать информацию об отчислениях студентов в ТЦК и СП, чтобы мужчины не могли использовать обучение как способ избегания мобилизации. Аналогичное заявление было сделано во Львовском университете имени Франко.

Законность таких действий прокомментировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии Новини.LIVE.

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Подоляк отметил, что все, что касается мобилизационной процедуры — это, безусловно, должно комментироваться исключительно Министерством обороны или Генштабом.

"И вторая составляющая: если человек потерял определенные льготы, если не учится на очной форме в университете, то, безусловно, юридический статус этого человека изменился", — сказал он.

Ранее мы писали, какие категории студентов по новому закону о мобилизации не имеют отсрочки.

Кроме того, правительство обязало студентов-мужчин проходить базовую военную подготовку.

А университеты в Волынской области будут передавать информацию об отчислениях студентов в ТЦК и СП.

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мужчины
ЗВО
заведение высшего образования

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