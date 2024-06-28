Університети передаватимуть до ТЦК інформацію про відрахованих студентів

Радник голови ОП Михайло Подоляк. Фото: скриншот з відео

Волинські університети будуть передавати інформацію про відрахування студентів до ТЦК та СП, аби чоловіки не могли використовувати навчання як спосіб уникнення мобілізації. Аналогічну заяву зробили у Львівському університеті імені Франка.

Законність таких дій прокоментував радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі Новини.LIVE.

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Подоляк зауважив, що все, що стосується мобілізаційної процедури — це, безумовно, має коментуватися виключно Міністерством оборони чи Генштабом.

"І друга складова: якщо людина втратила певні пільги, якщо не навчається на очній формі в університеті, то, безумовно, юридичний статус цієї людини змінився", — сказав він.

Раніше ми писали, які категорії студентів згідно з новим законом про мобілізацію не мають відстрочки.

Крім того, уряд зобов'язав студентів-чоловіків проходити базову військову підготовку.

А університети у Волинській області будуть передавати інформацію про відрахування студентів до ТЦК та СП.