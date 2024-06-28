Університети передаватимуть до ТЦК інформацію про відрахованих студентів

Передача інформації до ТЦК — Подоляк відреагував на заяви університетів щодо відрахованих студентів
Волинські університети будуть передавати інформацію про відрахування студентів до ТЦК та СП, аби чоловіки не могли використовувати навчання як спосіб уникнення мобілізації. Аналогічну заяву зробили у Львівському університеті імені Франка.
Законність таких дій прокоментував радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі Новини.LIVE.
Списки відрахованих студентів для ТЦК
Подоляк зауважив, що все, що стосується мобілізаційної процедури — це, безумовно, має коментуватися виключно Міністерством оборони чи Генштабом.
"І друга складова: якщо людина втратила певні пільги, якщо не навчається на очній формі в університеті, то, безумовно, юридичний статус цієї людини змінився", — сказав він.
Раніше ми писали, які категорії студентів згідно з новим законом про мобілізацію не мають відстрочки.
Крім того, уряд зобов'язав студентів-чоловіків проходити базову військову підготовку.
А університети у Волинській області будуть передавати інформацію про відрахування студентів до ТЦК та СП.
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