Игнорирование боевой повестки карается сроком до 5 лет, а ТЦК имеет право посылать ее по почте

Получение повестки. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Как известно, повестка об обновлении данных в ТЦК и так называемая "боевая повестка" — два отдельных документа, за неявку по которым военнообязанный получит наказания совершенно разные. У многих возникает вопрос: вправе ли ТЦК направлять "боевые повестки" или "повестки на отправку" обычной почтой.

На этот вопрос дает ответ адвокат Роман Симутин.

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Чем отличаются эти повестки

Повестка об обновлении данных является приглашением в ТЦК для уточнения персональных данных. Если военнообязанный по ней не явился, ему выпишут штраф от 17 до 25 тысяч гривен.

"Боевую повестку" мужчина призывного возраста получает уже после удачного прохождения ВВК (военно-врачебной комиссии). Эта повестка означает, что человеку нужно явиться в то или иное время в пункт сбора и отправиться в ряды ВСУ. За игнорирование такой повестки уже наказываются уголовной ответственностью сроком до пяти лет.

Может ли ТЦК отправлять повестки по почте

По словам юриста, согласно пункту 41 постановления №560 установлено, что надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове при отправке повестки средствами почтовой связи является день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица.

То есть, если гражданин отсутствует по адресу места жительства и лично не получал "боевую повестку" о вызове в ТЦК, такая повестка все равно считается врученной.

Однако адвокат подчеркивает, что не все, кто проигнорировал такую повестку, уклонисты. Человек мог быть на работе, или отсутствовать по другим уважительным причинам, в то время, когда к нему приходил почтальон. Случается, что работник почты вообще не может попасть в подъезд, оборудованный кодовыми замками и домофонами. Итак, лучше следить за почтой, чтобы не упустить "боевую повестку".