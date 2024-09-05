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Отримання "бойової повістки" — чи може ТЦК надсилати її поштою і як карають за неявку

5 вересня 2024 04:30
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Ігнорування бойової повістки карається строком до 5 років, а ТЦК має право надсилати її поштою
Отримання повістки. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

Як відомо, повістка про оновлення даних в ТЦК і так звана "бойова повістка" — два окремих документи, за неявку по яких військовозобов'язаний отримає покарання зовсім різні. У багатьох постає питання: чи має право ТЦК направляти "бойові повістки" чи "повістки на відправку" звичайною поштою.

На це питання дає відповідь адвокат Роман Сімутін.

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Чим відрізняються ці повістки

Повістка про оновлення даних є запрошенням до ТЦК для уточнення персональних даних. Якщо військовозобов'язаний за нею не з'явився, то йому випишуть штраф від 17 до 25 тисяч гривень.

"Бойову повістку" чоловік призовного віку отримує вже після вдалого проходження ВЛК (військово-лікарняної комісії). Ця повістка означає, що людині треба з'явитись в той чи інший час до пункту збору та відправитись до лав ЗСУ. За ігнорування такої повістки вже карають кримінальною відповідальністю строком до п'яти років.

Чи може ТЦК надсилати повістки поштою

За словами юриста, згідно з пунктом 41 постанови №560 встановлено, що належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик у разі надсилання повістки засобами поштового зв’язку є день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи.

Тобто, якщо громадянин відсутній за адресою місця проживання й особисто не отримував "бойову повістку" про виклик до ТЦК, така повістка все одно вважається врученою.

Проте адвокат наголошує, що не всі, хто проігнорував таку повістку є ухилянтами. Людина могла бути на роботі, або відсутньої з інших поважних причин, в той час, коли до неї приходив поштар. Буває, що працівник пошти взагалі не може попасти у під’їзд, обладнаний кодовими замками та домофонами. Отже, краще слідкувати за поштою, щоб не проґавити "бойову повістку".

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