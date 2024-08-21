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Обновление данных для лиц с инвалидностью — что говорят в Минобороны

21 августа 2024 16:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
В Минобороны ответили, должны ли призывники с инвалидностью обновлять данные
Обновление данных в ТЦК. Иллюстративное фото: konkurent.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных и призывников в ряды армии. Граждане, имеющие инвалидность первой, второй и третьей групп, также должны носить с собой военно-учетный документ и предъявлять его по требованию ТЦК и СП.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета со ссылкой на комментарий Минобороны.

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Обновление военно-учетных данных 

Согласно закону, при проведении мобилизации все граждане мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию соответствующих органов. Это касается и лиц, исключенных из военного учета из-за инвалидности.

В то же время, если гражданин имеет подтвержденную инвалидность — ему не нужно проходить ВВК, ведь таким лицам не определяется степень пригодности к военной службе. Однако существует значительная разница между лицом с инвалидностью и лицом, непригодным к военной службе.

В Минобороны уточнили, что статус "непригоден к военной службе" определяется во время ВВК.

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