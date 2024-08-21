Могут адвоката не пускать в ТЦК — объяснение омбудсмена

Военнообязанные в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на позицию ТЦК и СП на Волыни по поводу вмешательства адвокатов в процессы мобилизации и медицинских осмотров. В ТЦК их назвали посторонними.

Об этом говорится в сообщении на сайте уполномоченного Верховной Рады.

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"Каждый свободен в выборе защитника своих прав, в том числе и военнообязанных. Ограничение такого конституционного права недопустимо в соответствии с частью 2 статьи 64 Конституции Украины", — заявил Лубинец.

Напомним, в Волынском областном ТЦК и СП отреагировали на сюжет одного из волынских телеканалов по вмешательству адвокатов в процессы мобилизации и медицинских осмотров.

Там утверждают, что вмешательство "посторонних лиц", в частности, адвокатов, может "нарушить объективность и независимость" процессов мобилизации и медицинского осмотра.

Представительство Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Волынской области прокомментировало данную ситуацию, напомнив, что согласно статье 59 Конституции Украины каждый имеет право на профессиональную помощь. Никто в Украине не может быть лишен такого права даже в условиях военного положения.

Ситуацию также прокомментировал заместитель председателя Комитета по защите прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности НААУ Игорь Колесников.

По его словам, "позиция Волынского ТЦК по отношению к адвокатам не выдерживает никакой критики, а также может содержать признаки преступления, предусмотренного статьей 397 УКУ — вмешательство в деятельность защитника или представителя лица".