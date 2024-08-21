Чи можуть адвоката не пускати до ТЦК — пояснення омбудсмена

Військовозобов'язані у ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на позицію ТЦК та СП на Волині щодо втручання адвокатів у процеси мобілізації та медичних оглядів. У ТЦК їх назвали сторонніми особами.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уповноваженого Верховної Ради.

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"Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав, у тому числі й військовозобовʼязані. Обмеження такого конституційного права є недопустимим відповідно до частини 2 статті 64 Конституції України", — заявив Лубінець.

Нагадаємо, у Волинському обласному ТЦК та СП відреагували на сюжет одного з волинських телеканалів щодо втручання адвокатів у процеси мобілізації та медичних оглядів.

Там стверджують, що втручання "сторонніх осіб", зокрема адвокатів, може "порушити об’єктивність і незалежність" процесів мобілізації та медичного огляду.

Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області прокоментувало дану ситуацію, нагадавши, що згідно зі статтею 59 Конституції України кожен має право на професійну правничу допомогу. Ніхто в Україні не може бути позбавлений такого права, навіть в умовах воєнного стану.

Ситуацію також прокоментував заступник голови Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ Ігор Колесников.

За його словами, "позиція Волинського ТЦК стосовно адвокатів не витримує жодної критики, а також може містити ознаки злочину, передбаченого статтею 397 ККУ — втручання у діяльність захисника чи представника особи".