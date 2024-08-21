У Міноборони відповіли, чи повинні призовники з інвалідністю оновлювати дані

Оновлення даних в ТЦК. Ілюстративне фото: konkurent.ua

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних та призовників до лав армії. Громадяни, які мають інвалідність першої, другої та третьої груп також повинні носити з собою військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу ТЦК та СП.

Про це пише Судово-юридична газета з посиланням на коментар Міноборони.

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Оновлення військово-облікових даних

Згідно з законом, під час проведення мобілізації всі громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу відповідних органів. Це стосується й осіб, які були виключені з військового обліку на підставі інвалідності.

Водночас якщо громадянин має підтверджену інвалідність — йому не потрібно проходити ВЛК, адже таким особам не визначається ступінь придатності до військової служби. Однак існує значна різниця між особою з інвалідністю та особою, яка непридатна до військової служби.

У Міноборони уточнили, що статус "непридатний до військової служби" визначається під час ВЛК.