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Ограничивает украинцев в управлении авто — как выглядит требование от ТЦК

9 августа 2024 21:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Требование от ТЦК — как выглядит документ, ограничивающий украинцев в управлении авто
Мужчине выписывают повестку на дороге. Скриншот с видео на Youtube
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине военнообязанные мужчины, кроме повестки или распоряжения, могут также получить от ТЦК и СП требование — документ, который предшествует обращению ТЦК в суд с иском по ограничению уклониста в праве вождения. Недавно была принята форма и содержание данного документа.

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Так, по информации "Судебно-юридической газеты", 6 августа 2024 вступил в силу приказ Министерства обороны Украины от 28 июня 2024 года №430.

Именно этим приказом утверждена форма и содержание требования ТЦК об исполнении обязанности военнообязанным или резервистом. В частности, был введен новый документ — требование. 8 августа стало известно, как выглядит этот документ.

Требование ТЦК выглядит так:

 

Требование от ТЦК — как выглядит документ, ограничивающий украинцев в управлении авто
Образец требования от ТЦК. Фото: sud.ua

В случае если гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования не выполнил указанную в ней обязанность, ТЦК обращается в суд по поводу временного ограничения такого гражданина в праве управления транспортным средством во время мобилизации на срок до выполнения или отзыва такого требования.

При этом день проставления в почтовом сообщении отметки о невозможности вручения требования ТЦК будет считаться днем вручения требования ТЦК. После этого можно будет ставить перед судом вопрос об ограничении лица в праве вождения.

Однако подчеркивается, что процедура в суде будет для ТЦК непростой. Ведь, чтобы ограничить уклониста в праве управлять авто, ТЦК должен будет доказать в суде невозможность его доставки в ТЦК полицией.

Ранее мы писали, как узнать, что ТЦК выписал штраф за нарушение правил военного учета.

Напомним, мы сообщали, можно ли без риска обновить военно-учетные данные в августе и не получить штраф.

Также мы информировали, что ждет в августе мужчин, которые до сих пор не прошли ВВК.

мобилизация документы ТЦК и СП военнообязанные

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