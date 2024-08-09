Вимога від ТЦК — який вигляд має документ, що обмежує українців у керуванні авто

Чоловіку виписують повістку на дорозі. Скриншот з відео на Youtube

В Україні військовозобов'язані чоловіки, окрім повістки чи розпорядження, можуть також отримати від ТЦК та СП вимогу — документ, який передує зверненню ТЦК до суду із позовом стосовно обмеження ухилянта у праві керування авто. Нещодавно було ухвалено форму та зміст даного документа.

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Так, за інформацією "Судово-юридичної газети", 6 серпня 2024 року набув чинності наказ Міністерства оборони України від 28 червня 2024 року №430.

Саме цим наказом затверджено форму та зміст вимоги ТЦК про виконання обов'язку військовозобов'язаним чи резервістом. Зокрема, було впроваджено новий документ — вимогу. 8 серпня стало відомо, який вигляд має цей документ.

Вимога ТЦК має такий вигляд:

Зразок вимоги від ТЦК. Фото: sud.ua

У разі якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів із дня вручення вимоги не виконав зазначеного в ній обов’язку, ТЦК звертається до суду з приводу тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації — на строк до виконання або відкликання такої вимоги.

При цьому день проставлення в поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення вимоги ТЦК буде вважатися днем вручення вимоги ТЦК. Після цього можна буде ставити перед судом питання про обмеження особи у праві керування автомобілем.

Проте підкреслюється, що процедура в суді буде для ТЦК непростою. Адже, щоб обмежити ухилянта у праві керувати авто, ТЦК повинен буде довести в суді неможливість його доставки до ТЦК поліцією.

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