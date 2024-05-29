Ограниченно пригодные в Украине должны пройти перекомиссию — что известно

Прохождение ВВК. Фото: РБК-Украина

С 4 мая в Украине отменена категория "ограниченно пригодных" для военной службы. Теперь лица, ранее имевшие этот статус, должны снова пройти ВВК.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на закон об обеспечении прав военных на социальную защиту.

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В результате повторного обзора они будут классифицированы как подходящие или непригодные к службе. Статус "ограниченно пригодных" был отменен в связи с вступлением в силу закона №3621-IX, подписанного президентом Владимиром Зеленским 2 апреля, который вступил в силу 4 мая. Закон предусматривает новую процедуру оценки пригодности к службе.

Ранее считавшиеся "ограниченно пригодными" получат новый статус после перекомиссию: они будут определены как пригодные или непригодные.

Повторное освидетельствование военно-врачебной комиссией необходимо пройти в течение девяти месяцев с момента вступления закона в силу. Перекомиссию следует пройти до 4 февраля 2025 года. Начиная с 18 мая, когда был введен новый закон о мобилизации, лиц со статусом "ограниченно пригодных" стали вызывать на повторное освидетельствование.

Кроме того, бывшие "ограниченно применимые" должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования.

После переоценки, согласно закону о военно-медицинской экспертизе, бывшие "ограниченно пригодные" получат один из следующих статусов:

Неприменимые к военной службе – будут исключены из военного учета;

– будут исключены из военного учета; Непригодны к военной службе с повторной перекомиссией через 6 или 12 месяцев;

через 6 или 12 месяцев; Временно непригодны – будут направлены на лечение или получат отпуск;

– будут направлены на лечение или получат отпуск; Подходящие к службе только по некоторым направлениям – могут служить в определенных областях, таких как логистика или медицина;

– могут служить в определенных областях, таких как логистика или медицина; Подходящие к службе – могут получить боевую повестку.

Ранее мы рассказывали, сколько действует справка о прохождении ВЛК во время военного положения.

Напомним, мы писали, в течение какого срока военнообязанные должны пройти ВЛК.

Также мы сообщали, как можно оспорить решение ВЛК.