Обмежено придатні в Україні повинні пройти перекомісію — що відомо

Проходження ВЛК. Фото: РБК-Україна

З 4 травня в Україні скасовано категорію "обмежено придатних" для військової служби. Тепер особи, які раніше мали цей статус, повинні знову пройти ВЛК.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на закон про забезпечення прав військових на соціальний захист.

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В результаті повторного огляду вони будуть класифіковані як придатні або непридатні до служби. Статус "обмежено придатних" був скасований у зв’язку з вступом в силу закону №3621-IX, підписаного президентом Володимиром Зеленським 2 квітня, який набрав чинності 4 травня. Закон передбачає нову процедуру оцінки придатності до служби.

Ті, хто раніше вважався "обмежено придатними", отримають новий статус після перекомісії: вони будуть визначені як придатні або непридатні.

Повторний огляд військово-медичною комісією необхідно пройти протягом дев’яти місяців з моменту набуття чинності закону. Перекомісію потрібно пройти до 4 лютого 2025 року. Починаючи з 18 травня, коли було введено новий закон про мобілізацію, осіб зі статусом "обмежено придатних" почали викликати на повторний огляд.

Крім того, колишні "обмежено придатні" повинні оновити свої дані в територіальних центрах комплектування.

Після переоцінки, згідно з законом про військово-лікарську комісію, колишні "обмежено придатні" отримають один з наступних статусів:

Непридатні до військової служби — будуть виключені з військового обліку;

— будуть виключені з військового обліку; Непридатні до військової служби з повторною перекомісією через 6 або 12 місяців;

через 6 або 12 місяців; Тимчасово непридатні — будуть направлені на лікування або отримають відпустку;

— будуть направлені на лікування або отримають відпустку; Придатні до служби лише за деякими напрямками — можуть служити в певних сферах, таких як логістика чи медицина;

— можуть служити в певних сферах, таких як логістика чи медицина; Придатні до служби — можуть отримати бойову повістку.

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