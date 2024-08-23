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Недопустимо забирать водителей рейсовых автобусов — Шмыгаль обратился к Минобороны

23 августа 2024 14:54
Василий Горенко - Редактор
Мобилизация в Украине — Шмыгаль просит ТЦК не забирать водителей рейсовых автобусов
Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
Василий Горенко - Редактор

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился в Министерство обороны с просьбой разъяснить территориальным центрам комплектования, что забирать водителей рейсовых автобусов — недопустимо.

Об этом Шмыгаль заявил на "часе вопросов к правительству" в Верховной Раде 23 августа, передает "Интерфакс-Украина".

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"Когда снимают ТЦК водителей с бусов. Также недопустима ситуация, когда едет просто рейсовый автобус и водителя забирают. Я попрошу Минобороны поработать с ТЦК, чтобы такие ситуации не повторялись", — сказал Шмыгаль.

Напомним, недавно Кабмин утвердил новый внешний вид бумажных повесток и тех, которые будут формироваться через реестр "Оберіг". Оба документа будут иметь одинаковую юридическую силу.

Также мы писали, что за уничтожение вражеской техники военные могут получить премию. Для начисления вознаграждения необходимо подтверждать факт уничтожения техники, требующий соблюдения определенной процедуры.

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