Мобілізація в Україні — Шмигаль просить ТЦК не забирати водіїв рейсових автобусів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до Міністерства оборони з проханням роз'яснити територіальним центрам комплектування, що забирати водіїв рейсових автобусів — неприпустимо.

Про це Шмигаль заявив на "годині запитань до уряду" у Верховній Раді 23 серпня, передає "Інтерфакс-Україна".

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"Коли знімають ТЦК водіїв із бусів. Також неприпустима ситуація, коли їде просто рейсовий автобус і водія забирають. Я попрошу Міноборони попрацювати з ТЦК, щоб такі ситуації не повторювалися", — сказав Шмигаль.

Нагадаємо, нещодавно Кабмін затвердив новий зовнішній вигляд паперових повісток і тих, які будуть формуватися через реєстр "Оберіг". Обидва документи матимуть однакову юридичну силу.

Також ми писали, що за знищення ворожої техніки військові можуть отримати премію. Для нарахування винагороди необхідно мати підтвердження факту знищення техніки, що вимагає дотримання певної процедури.