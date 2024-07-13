Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Не хотел идти в ТЦК по собственному желанию — в Одесской области судили мужчину arrow

Не хотел идти в ТЦК по собственному желанию — в Одесской области судили мужчину

13 июля 2024 00:09
Игорь Семенюк - Редактор
Игорь Семенюк
Редактор
В Одесской области судили мужчину, который игнорировал требования ТЦК
Работник ТЦК выписывает повестку военнообязанному мужчине. Фото иллюстративное: скриншот из видео
Игорь Семенюк - Редактор
Игорь Семенюк
Редактор

В городе Подольск Одесской области судили мужчину, который не прибывал по вызову в территориальный центр комплектования по повестке. Также он не хотел проходить военно-врачебную комиссию.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета" в пятницу, 12 июля.

Читайте также:

Обстоятельства дела

В феврале 2024 мужчину остановили при въезде в город Подольск на его собственном автомобиле. Сотрудники полиции во время проверки его документов сообщили, что он находится в розыске за уклонение от военной службы, поскольку не явился по предварительной повестке в ТЦК, полученную еще 15 декабря 2023 года.

После этого ему было предложено проехать в ТЦК для обновления своих личных данных, на что он согласился. Там работники составили на него административный протокол за нарушение требований законодательства о мобилизации.

Тогда ему было предложено вручение повестки для его прибытия в ТЦК 23 февраля 2024 года и вручено направление для прохождения военно-врачебной комиссии. Мужчина заявил, что согласен получить повестку, однако не имеет желания служить и становиться на воинский учет, в связи с чем скорее всего, ВЛК он проходить не будет.

От получения повестки и обновления своих личных данных в момент вручения, он не отказывался и все подписал. В частности, мужчина ознакомился с требованиями статьи 337 Уголовного кодекса Украины и подписал Предупреждение о выполнении требований воинского учета.

Однако 23 февраля он не явился в ТЦК. До этого обвиняемый не прошел ВЛК и не сообщил причины своего непрохождения.

А уже 20 мая 2024 в суд поступил обвинительный акт по ходатайству прокурора о рассмотрении обвинительного акта в упрощенном порядке без проведения судебного заседания. Были добавлены документы, включая письменное заявление обвиняемого, составленное в присутствии защитника, о его безоговорочном признании вины.

Каково было решение суда

Совокупность установленных органом досудебного расследования доказательств дает суду основания считать установленным, что своими умышленными действиями, которые выразились в уклонении военнообязанного от воинского учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК обвиняемый совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 337 УК Украины.

Из протокола допроса подозреваемого усматривается, что он полностью признал свою вину в совершении указанного уголовного правонарушения. Мужчина объяснил, что проживает по указанному адресу в течение последних 20 лет, живет сам, и не имеет детей. Он не находится на учете у психиатра или нарколога. Сейчас он не имеет официального места работы и занимается собственным скотом.

При решении вопроса о виде и степени уголовного наказания для обвиняемого суд учитывает степень тяжести совершенного уголовного правонарушения, которое согласно части 1 статьи 12 Уголовного кодекса относится к категории уголовных проступков.

Суд учел обстоятельства, смягчающие наказание обвиняемого, в том числе его искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию уголовного правонарушения.

С учетом этих обстоятельств суд принял решение оштрафовать фигуранта на 8500 гривен.

Напомним, в Винницкой области приговорили мужчину к двум годам испытательного срока за уклонение от исполнения воинского долга. Известно, что его не приняли на службу пять воинских частей.

Также в Тернопольской области мужчина уклонился от мобилизации из-за религиозных убеждений. В суде заявили, что призыв на службу не обязательно означает, что мобилизованный обязан использовать оружие.

война украинцы Украина Одесская область мобилизация повестки ВВК ТЦК и СП уклонисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля