В Одесской области судили мужчину, который игнорировал требования ТЦК

Работник ТЦК выписывает повестку военнообязанному мужчине. Фото иллюстративное: скриншот из видео

В городе Подольск Одесской области судили мужчину, который не прибывал по вызову в территориальный центр комплектования по повестке. Также он не хотел проходить военно-врачебную комиссию.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета" в пятницу, 12 июля.

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Обстоятельства дела

В феврале 2024 мужчину остановили при въезде в город Подольск на его собственном автомобиле. Сотрудники полиции во время проверки его документов сообщили, что он находится в розыске за уклонение от военной службы, поскольку не явился по предварительной повестке в ТЦК, полученную еще 15 декабря 2023 года.

После этого ему было предложено проехать в ТЦК для обновления своих личных данных, на что он согласился. Там работники составили на него административный протокол за нарушение требований законодательства о мобилизации.

Тогда ему было предложено вручение повестки для его прибытия в ТЦК 23 февраля 2024 года и вручено направление для прохождения военно-врачебной комиссии. Мужчина заявил, что согласен получить повестку, однако не имеет желания служить и становиться на воинский учет, в связи с чем скорее всего, ВЛК он проходить не будет.

От получения повестки и обновления своих личных данных в момент вручения, он не отказывался и все подписал. В частности, мужчина ознакомился с требованиями статьи 337 Уголовного кодекса Украины и подписал Предупреждение о выполнении требований воинского учета.

Однако 23 февраля он не явился в ТЦК. До этого обвиняемый не прошел ВЛК и не сообщил причины своего непрохождения.

А уже 20 мая 2024 в суд поступил обвинительный акт по ходатайству прокурора о рассмотрении обвинительного акта в упрощенном порядке без проведения судебного заседания. Были добавлены документы, включая письменное заявление обвиняемого, составленное в присутствии защитника, о его безоговорочном признании вины.

Каково было решение суда

Совокупность установленных органом досудебного расследования доказательств дает суду основания считать установленным, что своими умышленными действиями, которые выразились в уклонении военнообязанного от воинского учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК обвиняемый совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 337 УК Украины.

Из протокола допроса подозреваемого усматривается, что он полностью признал свою вину в совершении указанного уголовного правонарушения. Мужчина объяснил, что проживает по указанному адресу в течение последних 20 лет, живет сам, и не имеет детей. Он не находится на учете у психиатра или нарколога. Сейчас он не имеет официального места работы и занимается собственным скотом.

При решении вопроса о виде и степени уголовного наказания для обвиняемого суд учитывает степень тяжести совершенного уголовного правонарушения, которое согласно части 1 статьи 12 Уголовного кодекса относится к категории уголовных проступков.

Суд учел обстоятельства, смягчающие наказание обвиняемого, в том числе его искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию уголовного правонарушения.

С учетом этих обстоятельств суд принял решение оштрафовать фигуранта на 8500 гривен.

Напомним, в Винницкой области приговорили мужчину к двум годам испытательного срока за уклонение от исполнения воинского долга. Известно, что его не приняли на службу пять воинских частей.

Также в Тернопольской области мужчина уклонился от мобилизации из-за религиозных убеждений. В суде заявили, что призыв на службу не обязательно означает, что мобилизованный обязан использовать оружие.