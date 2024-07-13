В Одеській області судили чоловіка, який ігнорував вимоги ТЦК

Працівник ТЦК виписує повістку військовозобов'язаному чоловіку. Фото ілюстративне: скриншот з відео

У місті Подільськ Одеської області судили чоловіка, який не прибував на виклик до територіального центру комплектування за повісткою. Також він не хотів проходити військово-лікарську комісію.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета" у п'ятницю, 12 липня.

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Обставини справи

У лютому 2024 року чоловіка зупинили при в'їзді до міста Подільськ на його власному автомобілі. Працівники поліції під час перевірки його документів повідомили, що він перебуває в розшуку за ухилення від військової служби, оскільки не з'явився за попередньою повісткою до ТЦК, яку отримав ще 15 грудня 2023 року.

Після цього йому запропонували проїхати до ТЦК для оновлення своїх особистих даних, на що він погодився. Там працівники склали на нього адміністративний протокол за порушення вимог законодавства про мобілізацію.

Тоді йому було запропоновано вручення повістки для його прибуття до ТЦК 23 лютого 2024 року та вручено направлення для проходження військово-лікарської комісії. Чоловік заявив, що згоден отримати повістку, однак не має бажання служити та ставати на військовий облік, у зв`язку з чим скоріш за все, ВЛК він проходити не буде.

Від отримання повістки та оновлення своїх особистих даних в момент вручення, він не відмовлявся й все підписав. Зокрема, чоловік ознайомився з вимогами статті 337 Кримінального кодексу України та підписав Попередження про виконання вимог військового обліку.

Однак 23 лютого він не з'явився у ТЦК. До цього обвинувачений не пройшов ВЛК та не повідомив про причини свого непроходження.

А вже 20 травня 2024 року до суду надійшов обвинувальний акт за клопотанням прокурора щодо розгляду обвинувального акту у спрощеному порядку без проведення судового засідання. Були додані документи, включаючи письмову заяву обвинуваченого, складену в присутності захисника, про його беззаперечне визнання вини.

Яке було рішення суду

Сукупність встановлених органом досудового розслідування доказів дає суду підстави вважати встановленим, що своїми умисними діями, які виразились в ухиленні військовозобов`язаного від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником ТЦК обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 337 КК України.

З протоколу допиту підозрюваного вбачається, що він повністю визнав свою вину у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення. Чоловік пояснив, що проживає за вказаною адресою протягом останніх 20 років, живе сам, і не має дітей. Він не знаходиться на обліку у психіатра чи нарколога. Наразі він не має офіційного місця роботи і займається власною худобою.

При вирішенні питання про вид і міру кримінального покарання для обвинуваченого, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке згідно з частиною 1 статті 12 Кримінального кодексу відноситься до категорії кримінальних проступків.

Суд врахував обставини, які пом'якшують покарання обвинуваченого, зокрема його щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

З урахуванням цих обставин суд вирішив оштрафувати фігуранта на 8500 гривень.

Нагадаємо, у Вінницькій області засудили до двох років іспитового терміну за ухилення від виконання військового обов'язку. Відомо, що його не взяли на службу п'ять військових частин.

Також в Тернопільській області чоловік ухилився від мобілізації через релігійні переконання. У суді заявили, що призов на службу не обов'язково означає, що мобілізований зобов'язаний використати зброю.