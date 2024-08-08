Нардеп объяснил, можно ли снимать работников ТЦК

Мужчине выписывают повестку. Фото:Reuters

Народный депутат Украины Александр Федиенко призвал проверять, работают ли у сотрудников ТЦК боди-камеры. Он добавил, что военнообязанные могут снимать действия военных на свои камеры.

Об этом нардеп рассказал в комментарии Главреду.

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Член комитета по национальной безопасности Верховной Рады рассказал, как гражданам Украины обращаться с сотрудниками ТЦК. Он отметил, что украинцы вправе снимать их действия на видео. По его словам, это не запрещается действующим законодательством.

"Вы можете сами снимать. Это не запрещено действующим законодательством, то есть гражданин Украины военнообязанный может предупредить, что он будет снимать, но никто не имеет права ему запретить", — заявил Федиенко.