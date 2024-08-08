Нардеп пояснив, чи можна знімати працівників ТЦК

Чоловіку виписують повістку. Фото:Reuters

Народний депутат України Олександр Федієнко закликав перевіряти, чи працюють у співробітників ТЦК боді-камери. Він додав, що військовозобов'язані можуть знімати дії військових на свої камери.

Про це нардеп розповів у коментарі для Главред.

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Член комітету з питань національної безпеки Верховної Ради розповів, як громадянам України поводитися з співробітниками ТЦК. Він зазначив, що українці мають право знімати їхні дії на відео. За його словами, це не забороняється чинним законодавством.

"Ви можете самі знімати. Це не заборонено діючим законодавством, тобто громадянин України військовозобов'язаний, може попередити, що він буде знімати, але ніхто не має право йому заборонити", — заявив Федієнко.